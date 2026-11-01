أحبطت السلطات الأردنية، (الأحد)، محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر نصيب الحدودي مع سورية والمعروف باسم جابر، بعد أيام من إعادة فتحه عقب إغلاقه على خلفية غارات جوية أردنية استهدفت مواقع في جنوب سورية.



وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن في بيان، أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بمعبر جابر، وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، تمكنوا من إحباط محاولة التهريب وضبط الكمية.



وأفاد بأن الاشتباه بمركبة الشحن جاء بعد ورود معلومات بشأنها، حيث جرى ضبطها فور محاولة دخولها، وتفتيشها بشكل دقيق، ليُعثر بداخلها على مليوني حبة مخدرة، كانت مخبأة في مخابئ سرية أُعدت داخل جسم المركبة لهذه الغاية. ولفت إلى أن الشحنة كانت معدة لإعادة تهريبها إلى إحدى دول الجوار، مشيراً إلى مباشرة التحقيقات في القضية.



ويشهد الشريط الحدودي بين الأردن وسورية تطورات أمنية متلاحقة، وسط استمرار محاولات تهريب المخدرات والتسلل عبر الحدود، بالتزامن مع توترات شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.



وفي 27 أكتوبر، أغلقت السلطات السورية معبر نصيب الحدودي مع الأردن، المعروف باسم جابر من الجانب الأردني، وعلقت حركة عبور المسافرين والشاحنات في الاتجاهين، على خلفية غارات جوية أردنية استهدفت مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوبي سورية، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، فيما وصفت دمشق الضربات بأنها انتهاك للسيادة السورية.



وأعيد فتح المعبر عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، أكد خلاله الجانبان أهمية احتواء تداعيات التطورات الأخيرة وعدم السماح بانعكاسها على العلاقات الثنائية.



وكان الجيش الأردني أعلن، أمس السبت، إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم 14 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأردن، بعد اشتباك مع حرس الحدود الأردني.



يذكر أن معبر جابر الذي يقابله معبر نصيب على الجانب السوري، يُعد المنفذ البري الرئيسي لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين، ويمثل ممراً مهماً لحركة الشاحنات والبضائع المتجهة من سورية وإليها، ويمتد عبره طريق دولي يربط الأراضي السورية بالأردن ودول الخليج.