بدأت وزارة التعليم مرحلة التقييم لأداء شاغلي الوظائف الإدارية للعام 2026 في مدارس التعليم العام للبنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية، وتستمر لمدة شهرين متتاليين.

وبينت الوزارة أن الفترة من 1 نوفمبر وحتى الخامس منه تخصص لإجراء التقييم الذاتي للموظفين والموظفات، والفترة من 8 نوفمبر حتى 19 نوفمبر لإجراء تقييم المدير المباشر، والفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر لإجراء تقييم المدير المعتمد، والفترة من 6 ديسمبر حتى 10 ديسمبر لإجراء تقييم الاعتماد الكلي، على أن يتم إغلاق الدورة وإعلان نتائج التقييم النهائية خلال الفترة من 13 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر.

وحددت الوزارة مسار التظلمات من نتائج التقييم، إذ يتم رفع طلب تظلم من قبل الموظفين والموظفات، وبعدها المدير المباشر، ثم لجنة التظلمات الأولية في إدارة التعليم، وبعدها فحص ودراسة طلب التظلم وإعداد التوصية الأولية، ثم رئيس لجنة التظلمات الرئيسية، يليها لجنة التظلمات الرئيسية، ثم رفع التوصية عن طريق رئيس لجنة التظلمات الرئيسية، واعتماد التوصية من قبل صاحب الصلاحية، وأخيراً عكس نتيجة التوصية في حساب المتقدم في نظام «فارس» الإلكتروني.