أوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تبقّي 60 يومًا على بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي للمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027م، ليصبح الحصول على الاعتماد الفني من المركز متطلبًا الزاميًا أساسيًا لمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

ويأتي تطبيق الاعتماد الفني في إطار جهود المركز الرامية إلى رفع كفاءة منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتعزيز جاهزية المنشآت العاملة في القطاع، من خلال تطبيق معايير موحدة تضمن امتلاك المقاولين للقدرات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الأعمال بكفاءة، وبما يتوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والاستدامة.

وبيّن المركز أن الاعتماد الفني يستند إلى منظومة تقييم متكاملة لقياس كفاءة المنشآت المنفذة ومدى جاهزيتها، من خلال التحقق من قدراتها الفنية والتشغيلية، واستقرارها المالي، وخبراتها المهنية، بما يسهم في مواءمة إمكانات المقاولين مع طبيعة المشاريع ومتطلبات تنفيذها، والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع.

وأشار إلى أن معايير التقييم تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة (55%)، والاستقرار المالي بنسبة (25%)، وسجل الخبرة المهنية بنسبة (20%)، بما يتيح تقييمًا شاملًا يعكس كفاءة المنشآت وقدرتها على الالتزام بالمتطلبات المعتمدة.

ودعا المركز المقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية إلى المبادرة باستكمال متطلبات الاعتماد الفني قبل موعد تطبيقه الإلزامي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز موثوقية التنفيذ، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع جودة المشاريع واستدامة أصول البنية التحتية، بما يدعم تطور القطاع ويسهم في تحسين جودة الحياة بمنطقة الرياض.