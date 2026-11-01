في خطوة استراتيجية تعزز طموحات المملكة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أكمل صندوق الاستثمارات العامة PIF و«أرامكو السعودية» صفقة استحواذ إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ«أرامكو» على حصة تبلغ 49% من شركة «هيوماين» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقابل احتفاظ الصندوق بحصة الأغلبية البالغة 51%، في شراكة تستهدف تسريع نمو الشركة وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبموجب الصفقة، ستضخ «أرامكو» مساهمات نقدية تقارب 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار) خلال عام 2026، إلى جانب نقل أصول رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات الرقمية إلى «هيوماين»، بما يعزز قدراتها التنافسية ويدعم خططها للتحول إلى لاعب عالمي في صناعة الذكاء الاصطناعي.

3 غيغاواط بحلول 2030

تستهدف الشراكة بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تبدأ من مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة فائقة الأداء، وتمتد إلى تطوير النماذج المتقدمة والتطبيقات والحلول التقنية المتخصصة.

وتعتزم «هيوماين» التوسع في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى سعة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط بحلول عام 2030، استجابة للطلب المتزايد على قدرات الحوسبة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو»، بصفتهما المساهمين في الشركة، الإشراف على خطط التوسع وتطوير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي ويدعم مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

توحيد الأصول.. وتعزيز التنافسية

تنسجم الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026 - 2030، التي تستهدف تعزيز التكامل بين المنظومات الاقتصادية، وتسريع نمو الشركات الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للمملكة في القطاعات المستقبلية.

كما تمثل الشراكة خطوة نحو توحيد أصول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التابعة للصندوق و«أرامكو» تحت مظلة «هيوماين»، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية، واستقطاب المواهب والاستثمارات، وتعزيز الابتكار والملكية الفكرية.

الحميّد: تسريع تحول «هيوماين» إلى شركة عالمية

أكد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، أن توحيد أصول الذكاء الاصطناعي التابعة للصندوق و«أرامكو» ضمن «هيوماين» يحقق تكاملاً استراتيجياً يعزز نمو الكفاءات الوطنية والابتكار والملكية الفكرية.

وأوضح أن الصفقة ستسهم في تسريع تحول «هيوماين» إلى شركة رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور التقنيات المتقدمة في تمكين المنظومات الاقتصادية الست التابعة للصندوق، إلى جانب توسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الصناعات التقنية في المملكة.

الناصر: 42.4 مليار ريال قيمة محققة من التقنية

من جانبه، كشف رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن القيمة المحققة من استخدام التقنية في الشركة بلغت 42.4 مليار ريال منذ عام 2023، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منها تحقق بفضل الحلول التقنية المتقدمة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الناصر أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة «أرامكو» في قطاعي التقنية والذكاء الاصطناعي، وتدعم توطين هذه الصناعة وتسريع تبني أنظمتها بصورة أكثر تكاملاً وقابلية للتوسع.

وأشار إلى أن «أرامكو» حققت تقدماً في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية في قطاعي النفط والغاز، مؤكداً أن هذه التقنيات ستؤدي دوراً حاسماً في مستقبل الأعمال.

تطبيقات صناعية وفرص لنمو الإيرادات

تتيح الشراكة لـ«أرامكو» وشركاتها التابعة الاستفادة من البنية التحتية والحلول والخدمات التي تطورها «هيوماين»، وتحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات صناعية تدعم عمليات الشركة وأنشطتها العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في إيجاد فرص جديدة لنمو الإيرادات وتحسين هوامش الأرباح، إلى جانب تعزيز استثمارات «أرامكو» في الأصول الرقمية، وتحقيق تكامل أكبر بين التقنيات المتقدمة وأنشطتها الأساسية في قطاع الطاقة.

«علّام».. نموذج سعودي ينافس عالمياً

وتعود انطلاقة «هيوماين» إلى مايو 2025، إذ تأسست لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات من الجيل القادم، والبنية التحتية للحوسبة فائقة الأداء، والحوسبة السحابية، والنماذج المتقدمة، والحلول والتطبيقات المبتكرة.

وتضم محفظة الشركة نموذج «علّام»، الذي وصفه البيان بأنه أحد أقوى النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط للغة العربية عالمياً.

وتراهن «هيوماين» على التوسع في قدرات الحوسبة ومراكز البيانات لتلبية الطلب العالمي المتنامي، وتعزيز قدرتها على تصدير حلول الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الدولية، بما يدعم طموح المملكة لبناء صناعة تقنية وطنية قادرة على المنافسة عالمياً.