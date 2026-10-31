سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً، بنهاية تداولته الاسبوعية (الجمعة)، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، متأثرة بموجة هبوط في أسواق الأسهم العالمية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% إلى 3880.97 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3.3% إلى 3898.90 دولاراً للأوقية، وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز.

وجاء التراجع بالتزامن مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف المستثمرين من أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي قد لا يحقق العوائد المتوقعة، ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع أصول لتغطية خسائرهم وطلبات الهامش.

وامتد الهبوط إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة بنسبة 6.5% إلى 49 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 شهراً، فيما انخفض البلاتين 4.2% إلى 1425.02 دولاراً، والبلاديوم 3% إلى 976.08 دولاراً.

وأشار محللون إلى أن توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترةً أطول، وضعف الطلب الآسيوي، أسهما في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، الذي فقد نحو 30% من قيمته مقارنة بمستواه القياسي المسجل في يناير الماضي

