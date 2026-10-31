تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بنهاية تعاملات أمس (الجمعة)، وسط موجة بيع واسعة طالت أسهم شركات التكنولوجيا، دفعت مؤشر «ناسداك» إلى فقدان نحو 750 نقطة في جلسة واحدة، وتسجيل خسائر شهرية بلغت 5.3% خلال أكتوبر، مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.86%، فاقداً 747.72 نقطة، ليغلق عند 25,437 نقطة، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 572 نقطة، بنسبة 1.09%، إلى 51,770 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.82%، خاسراً 140 نقطة، ليغلق عند 7,580 نقطة.



وعلى مستوى الأداء الشهري، سجل «ناسداك» خسائر بنسبة 5.3%، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.93%، فيما خالف «داو جونز» الاتجاه بارتفاع نسبته 1.7%. وسجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية بلغت 2% و0.57% و0.85% على التوالي.



وامتدت التراجعات إلى الأسواق الأوروبية، إذ انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.36% إلى 646 نقطة، وتراجع «داكس» الألماني بنسبة 0.85% إلى 25,818 نقطة، فيما استقر «فوتسي 100» البريطاني عند 10,729 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي عند 7,969 نقطة.



وفي الأسواق الآسيوية، هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.1% إلى 63,290 نقطة، وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% إلى 3,965 نقطة.