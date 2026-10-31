فرض البلجيكي يانيك كاراسكو نفسه نجماً فوق العادة في مواجهة الشباب والأهلي، التي انتهت بنتيجة 6 - 1، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، مسجلاً ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الأهلي.



وجاءت أهداف النجم البلجيكي في الدقائق 25 و66 و82، ليضع بصمته في الشوطين، ويكون صاحب الهدف الثاني والخامس والسادس في ليلة شبابية استثنائية.



ويعد هذا الهاتريك الثاني لكاراسكو في الدوري السعودي، بعد ثلاثيته الأولى أمام الرياض في فبراير من العام الماضي، ليكرر إنجازه مجدداً وهذه المرة أمام الأهلي.



ولم يتوقف تألق كاراسكو عند الأهداف، إذ منحه موقع «سوفا سكور» العلامة الكاملة 10/10، في تأكيد على الأداء الاستثنائي الذي قدمه، ليخرج من ليلة السداسية ببطولة خاصة عنوانها الإبداع.