قاد النجم المغربي أشرف حكيمي فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح لوفاهر بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة)، على ملعب «أوسيان»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

حكيمي يساهم في الأهداف الخمسة

وقدم حكيمي مستوى مذهلاً أمام لوفاهر، إذ ساهم في جميع أهداف باريس سان جيرمان الخمسة، بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» وتقديم تمريرتين حاسمتين.

أهداف المباراة

افتتح جوش ماجا التسجيل لصالح لوفاهر في الدقيقة 18، لكن ميكا غودتس أدرك التعادل سريعاً لباريس سان جيرمان في الدقيقة 26، بصناعة من أشرف حكيمي، ثم سجل النجم المغربي الهدف الثاني للضيوف بعدها بدقيقتين.

وواصل حكيمي تألقه في الشوط الثاني، إذ سجل الهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم صنع الهدف الرابع لزميله سيني مايولو بعدها بسبع دقائق فقط، قبل أن يعود مجدداً ويسجل هدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه في الدقيقة 69.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة، ليؤمن صدارته جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لوفاهر عند نقطتين في قاع الترتيب.