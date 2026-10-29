يواجه مدرب برشلونة هانز فليك صعوبة في تعلم اللغة الإسبانية، رغم مرور نحو عامين ونصف على وجوده في إسبانيا، بحسب ما أورده برنامج «بارسا ريزيرفات» على إذاعة كتالونيا.

فليك يفقد الأمل

وأرجع التقرير صعوبة تعلم المدرب الألماني اللغة الإسبانية إلى تقدمه في السن، إذ يقترب من عامه الثاني والستين، الذي سيبلغه في فبراير القادم.

ويسبب عجزه عن التعبير عن نفسه باللغة الإسبانية إحباطاً كبيراً له، وصل إلى حد فقدانه الأمل في إتقانها، رغم أن المدربين الأجانب السابقين لبرشلونة تعلموا اللغة.

برشلونة لا يرى مشكلة في عدم إتقانه اللغة

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي برشلونة لا يرون مشكلةً بالضرورة في عدم تحدث فليك باللغة الإسبانية، إذ يعتقدون أن المدرب يعقد ما بين 100 و120 مؤتمراً صحفياً في الموسم الواحد، وأن تحدثه بالإسبانية قد يعرضه لتصريحات محرجة أو استخدام كلمات غير مناسبة أو الوقوع في سوء الفهم.

خسارتان متتاليتان تزيدان الضغوط

ويواجه برشلونة بقيادة فليك تراجعاً في النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ خسر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4، الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا، ثم تلقى هزيمةً جديدةً أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-2، (الأحد) الماضي، في الدوري الإسباني.