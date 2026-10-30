تمكن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم، من تحقيق إنجاز طبي جديد، بنجاحه في فصل التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) حيث أجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: «إنه بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم جهود زملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي تم فصل التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) بعد (14) ساعة ونصف من بدء العملية، عبر تسع مراحل».

وأضاف الربيعة أن العملية نُفذت بمشاركة (44) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، من تخصصات طبية متعددة؛ لضمان أعلى درجات الدقة والسلامة خلال جميع مراحل العملية.

وأشار الدكتور عبدالله الربيعة إلى أن التوأم البالغتين من العمر عامين وشهرين كانتا ملتصقتين في منطقة الحوض والوركين وتتشاركان في الجزء السفلي من الأمعاء والعمود الفقري والفقرات القطنية والحبل الشوكي، فيما تمتلكان أربعة أطراف سفلية.

وأكد الربيعة أن هذه العملية تُعد الرابعة لفصل توائم ملتصقة من جمهورية تنزانيا المتحدة، ورقم (75) ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد تاريخه لأكثر من (35) عاماً، وغطى (29) دولة، ودرس (160) حالة من مختلف أنحاء العالم؛ مما يؤكد دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، وذلك بدعم ورعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع الدكتور عبدالله الربيعة باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الفريق الطبي والجراحي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على الدعم السخي الذي يحظى به البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة حتى أصبحت المملكة مركزاً عالمياً مميزاً في هذا المجال، كما تقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم التي كانت سبباً في هذا الإنجاز الطبي الجديد الذي يسجل لهذا الوطن العزيز.

من جانبها أعربت والدة التوأم التنزاني امتنانها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الرعاية الطبية الرفيعة التي حظي بها التوأم، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي لضمان نجاح العملية.