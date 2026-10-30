اقترب كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر كثيراً من الوصول إلى الرقم التهديفي (1000) بعد أن تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه النصر لفوز قوي على الخلود بنتيجة 5/ 3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأول بارك بالرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وتمكن رونالدو بهذا الهاتريك من الوصول إلى الرقم 985 هدفاً رسمياً في مسيرته الاحترافية المذهلة، ليصبح على بُعد 15 هدفاً فقط من الوصول إلى الحلم التاريخي المتمثل في الرقم 1000 هدف.



توزيع الأهداف الرسمية والبدايات التاريخية



بدأت المسيرة التهديفية للنجم البرتغالي عام 2002 مع نادي سبورتينغ لشبونة، حيث سجل برفقته خمسة أهداف رسمية قبل أن ينتقل في عام 2003 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ليبدأ رحلة توهجه العالمي ويحرز معهم 145 هدفاً. وفي عام 2009، شد الرحيل نحو ريال مدريد الإسباني ليصنع حقبة تاريخية غير مسبوقة سطر خلالها 450 هدفاً نصّبته هدافاً تاريخياً للنادي الملكي، ثم خاض تجربة جديدة مع يوفنتوس الإيطالي بدءاً من عام 2018 أحرز خلالها 101 هدف. ومع مطلع عام 2023، انضم رونالدو إلى نادي النصر ليمدّد سلسلة إنجازاته ويصل إلى 138 هدفاً بقميص "العالمي"، ومن خلال مشواره مع منتخب بلاده البرتغال التي انطلقت عام 2003 تمكن من تسجيل 146 هدفاً كأفضل هداف تاريخي للمنتخبات عبر العصور.



إمبراطورية "الهاتريك" عبر التاريخ



يعتبر الهاتريك الذي أحرزه في مرمى الخلود هو الهاتريك رقم 67 في مسيرته الاحترافية المذهلة، لتستمر هيمنته على هذا الرقم القياسي بفضل قدرته الفائقة على زيارة الشباك في المناسبات الكبرى. وتتوزع هذه الثلاثيات التاريخية بواقع 44 هاتريك بقميص ريال مدريد الإسباني، يليه منتخب بلاده البرتغال برصيد 10 هاتريك، ثم نادي النصر السعودي الذي وصل معه إلى سبعة هاتريك بعد ثلاثيته الأخيرة، بينما تساوت حصيلته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بواقع ثلاثة هاتريك لكل فريق.



القصة لم تنته بعد



في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع وصول رونالدو للرقم الـ1000 إلا أن ما يقدمه النجم البرتغالي يؤكد للجميع بأنه سيذهب لما هو أبعد من هذا الرقم لا سيما وأن الموسم الرياضي ما زال طويلاً فلم تمر سوى 11 جولة من أصل 34 جولة في دوري روشن السعودي للمحترفين بالإضافة للاستحقاقات الأخرى ومنها دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، بالإضافة لمشاركاته مع منتخب بلاده البرتغال.