كشف مدرب الخلود ديزموند بيكنجهام أسباب خسارة فريقه أمام النصر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مؤكداً أن خروج قائد الفريق شاكيل بيناس من خط الدفاع شكّل نقطة التحول في مواجهة شهدت شجاعةً هجوميةً من لاعبيه، رغم فارق الخبرة بين الطرفين.



وأبدى المدرب رضاه عن الشوط الأول، مشيراً إلى أن التعادل بهدفين لمثلهما كان مستحقاً، وعكس قدرة فريقه على منافسة النصر وتقديم أداءً جيداً أمام نجومه.



وأوضح أن بداية الشوط الثاني استهدفت الحفاظ على التوازن والبقاء في أجواء اللقاء، خصوصاً بعد تجربة سابقة استقبل خلالها الفريق أهدافاً قبل الاستراحة وبعدها، لكنه شدد على أن الحذر لم يكن تراجعاً عن الطموح، وأن التعليمات ظلت تدفع اللاعبين للمبادرة والبحث عن هدف جديد.



ورفض اختزال الخسارة في فارق الجودة، معتبراً أن الخبرة كانت العامل الأبرز، في ظل مشاركة عناصر شابة تكتسب تجربتها تدريجياً، مقابل لاعبين اعتادوا المنافسة في مستويات عالية.



وأضاف أن غياب إدغار وسيسي، إلى جانب التغييرات المتكررة بسبب الإصابات، أثّر في الانسجام الدفاعي، مؤكداً أن الحديث عن هذه الظروف لا يعني البحث عن أعذار.



واختتم بالإشارة إلى أن مواجهة كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وساديو ماني تمنح اللاعبين الشباب دروساً ثمينةً، معرباً عن أمله في استثمارها سريعاً لتحسين النتائج وتحقيق أهداف الخلود هذا الموسم، ومشدداً على أهمية إيجاد التوازن بين تطوير المواهب والحاجة إلى الخبرة داخل الملعب في المباريات القادمة. أسباب خسارة فريقه أمام النصر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مؤكداً أن خروج قائد الفريق من خط الدفاع شكّل نقطة التحول في مواجهة شهدت شجاعةً هجوميةً من لاعبيه، رغم فارق الخبرة بين الطرفين.