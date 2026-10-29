أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتعيين الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله المعيوف نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية.

ويُعدّ الدكتور المعيوف من الكفاءات القضائية والإدارية، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفقه والقضاء المقارن، وتدرّج في العمل القضائي بديوان المظالم، وعمل في الدوائر الإدارية والتجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، حتى تولّى رئاسة مكتب الشؤون الفنية، كما شارك في عدد من اللجان الإشرافية والحكومية، وأسهم في دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وشارك في المؤتمرات والملتقيات القانونية المحلية والدولية.

ويأتي الأمر الملكي امتداداً لما توليه القيادة من عناية بالقضاء الإداري، ودعم تطوير أعماله وتمكين الكفاءات، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة مسيرة ديوان المظالم نحو الريادة الإقليمية والعالمية، وتعظيم أثره في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.