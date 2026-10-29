تنطلق غداً (الجمعة) منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين «قطر 2026»، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة في دولة قطر، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر القادم، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.



وتشهد البطولة حضور نخبة من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الخليجية السابقين، الذين يعودون إلى المستطيل الأخضر لاستعادة ذكريات المنافسات الخليجية، في أجواء رياضية تعكس تاريخ كرة القدم في المنطقة وروح التنافس والأخوة التي تجمع نجومها.



وتُقام منافسات البطولة عبر 15 مباراة تحتضنها ثلاث استادات، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن خليفة، واستاد سعود بن عبد الرحمن.



وتُفتتح المنافسات غداً بإقامة أربعة مباريات ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يستهل المنتخب القطري مشواره بمواجهة نظيره البحريني عند الساعة 5:30 مساءً على استاد حمد الكبير، الذي يستضيف أيضاً مواجهة المنتخب الإماراتي ونظيره اليمني ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وفي المجموعة الأولى، يلتقي المنتخب السعودي نظيره الكويتي على استاد سعود بن عبد الرحمن، فيما يبدأ المنتخب العراقي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المنتخب العماني على الملعب ذاته.



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب العراقي، حامل لقب النسخة الأولى، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعُمان والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب القطري، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين واليمن.



ووفقاً للنظام المعتمد للبطولة، تُقام المباريات على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات، فيما يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد انتهاء الوقت الأصلي.



ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم (الثلاثاء) 3 نوفمبر على استاد حمد بن خليفة، على أن تُختتم المنافسات يوم (الخميس) 5 نوفمبر بالمباراة النهائية، التي يستضيفها استاد سعود بن عبد الرحمن عند الساعة 7:00 مساءً.



ويسعى الاتحاد الخليجي لكرة القدم من خلال تنظيم النسخة الثانية إلى مواصلة نجاح البطولة وتعزيز مكانتها بوصفها ملتقى رياضياً يجمع نجوم الكرة الخليجية السابقين، ويسهم في ترسيخ روابط الأخوة والتواصل بينهم، إلى جانب استحضار الإرث الكروي الحافل بالإنجازات والذكريات التي صنعتها أجيال من اللاعبين في تاريخ البطولات الخليجية.



وتحمل البطولة طابعاً خاصاً يجمع بين التنافس الرياضي واستعادة الذكريات، في مناسبة تعيد إلى الأذهان حضور عدد من أبرز الأسماء التي أسهمت في مسيرة كرة القدم الخليجية عبر السنوات الماضية.