تحولت سيارة عائلية إلى ما يشبه الركام بعد اقتحام دب أسود ضخم لها واحتجازه داخلها، في واقعة غريبة خلفت أضراراً كبيرة وأثارت اهتمام المتابعين بسبب حجم الدمار الذي سببه الحيوان خلال محاولاته المتكررة للخروج.

ووقعت الحادثة في مدينة جونو بولاية ألاسكا الأمريكية، بعدما تمكن الدب من الدخول إلى سيارة كانت متروكة دون إغلاق محكم خلال ساعات الليل المتأخرة.

وبحسب التفاصيل، وجد الحيوان نفسه عالقاً داخل المركبة وعاجزاً عن الخروج، ما دفعه إلى العبث بمحتوياتها وتمزيق أجزاء واسعة من المقاعد والتجهيزات الداخلية، إضافة إلى إلحاق أضرار بالهيكل البلاستيكي والمعدني للسيارة.

وانتبه عدد من الجيران إلى وجود الدب داخل المركبة، فحاولوا لفت الانتباه إلى الموقف عبر إطلاق أبواق السيارات، قبل إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى الموقع للتعامل مع الحادث.

وخلال محاولاته التحرر، ألحق الدب مزيداً من التلفيات بعدما مزق أسلاكاً داخلية في السيارة، الأمر الذي أدى إلى تعطلها وأفقد الأبواب قدرتها على الفتح باستخدام المفتاح.

واستغرقت عملية إنقاذ الحيوان نحو خمس دقائق فقط، إذ نجح رجال الشرطة في فتح أحد الأبواب، ليغادر الدب المكان مسرعاً دون تسجيل أي إصابات بشرية.

من جانبه، تعامل مالك السيارة مايكل ويلسون مع الواقعة بروح ساخرة، مشيراً إلى أن السيارة أثبتت متانة لافتة رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، موضحاً أن التأمين الأساسي لا يغطي سوى جزء محدوداً من الخسائر.

ورجح ويلسون أن يكون تزايد نشاط الدببة في المنطقة خلال الفترة الحالية مرتبطاً بندرة مصادر الغذاء الطبيعية نتيجة كثافة الثلوج وتأخر حلول الربيع، داعياً السكان إلى إغلاق سياراتهم جيداً وعدم ترك أي أطعمة بداخلها لتجنب حوادث مماثلة.