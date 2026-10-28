تحوّلت طلقة نارية أُطلقت بالخطأ إلى مأساة أنهت حياة طالبة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم المتسبب في الحادثة وبدأت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة طالبة إثر تعرضها لإصابة بطلق ناري داخل نطاق مركز أوسيم، ما استدعى انتقال رجال المباحث إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على تفاصيل ما جرى.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادثة وقعت بصورة غير مقصودة، بعدما أطلق عاطل عيارًا ناريًا تسبب في إصابة الفتاة، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها. وبعد تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، بينما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادثة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.