كشف تقرير دولي حديث ارتفاع متوسط الوفيات السنوية المرتبطة بالحرارة عالميًا بنحو 36% خلال السنوات التي أعقبت دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، مقارنة بالعقد السابق، محذرًا من تسارع التأثيرات الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

وأوضح تقرير «لانسيت كاونت داون» للصحة وتغير المناخ لعام 2026 أن متوسط الوفيات السنوية المرتبطة بالحرارة ارتفع من نحو 398,400 وفاة خلال الفترة من 2006 إلى 2015، إلى نحو 540,800 وفاة خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

وسجل عام 2023 وحده رقمًا قياسيًا بلغ نحو 710 آلاف وفاة مرتبطة بالحرارة حول العالم، فيما أرجع التقرير أكثر من 70% من هذه الوفيات إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

وأُعد التقرير بمشاركة 146 باحثًا من أكثر من 100 مؤسسة في أكثر من 30 دولة، بقيادة كلية لندن الجامعية وبالتعاون الإستراتيجي مع منظمة الصحة العالمية، ورصد 54 مؤشرًا لتأثير تغير المناخ على صحة الإنسان.

وأشار التقرير إلى تفاقم مخاطر الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة، في وقت تتزايد فيه الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن التعرض للحرارة الشديدة.

وفي المقابل، سجل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة مستوى قياسيًا بلغ 2.1 تريليون دولار خلال عام 2025، فيما أكد الباحثون أن خفض استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر يمكن أن يساهما في خفض الوفيات وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ودعا معدّو التقرير إلى التعامل مع تغير المناخ باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية، وتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة موجات الحر والظواهر المناخية المتطرفة.