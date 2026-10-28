أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أُجريت اليوم (الأربعاء) بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وقوع الأهلي المصري في مجموعة قوية.

وجاء الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب الرجاء المغربي، وأسكو كارا التوغولي، وبريميرو دي أوغوستو الأنغولي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بعد تخطيه فريق كيتارا الأوغندي بستة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري - الرجاء المغربي - أسكو كارا التوغولي - بريميرو دي أوغوستو الأنغولي.

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي - عزام يونايتد التنزاني - الأهلي الليبي - ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة: المتأهل من (شباب بلوزداد الجزائري، الجمارك الموريتاني، هافيا الغيني) - مانياما الكونغولي - سينغيدا التنزاني - ريد آروز الزامبي.

المجموعة الرابعة: اتحاد العاصمة الجزائري - الصفاقسي التونسي - بلاك بولز الموزمبيقي - ريال باماكو المالي.