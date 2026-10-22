تعادل الأهلي مع ضيفه القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق عمر الساعي، لكن محمود شلاطة أدرك التعادل في الدقيقة 32، قبل أن يعيد المغربي أشرف بن شرقي المارد الأحمر إلى المقدمة، قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، إذ أعاد حازم أبو سنة المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 54، ثم سجل لاعب الأهلي ياسين مرعي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80.

وأنقذ المدافع المغربي أشرف داري الأهلي من الخسارة، بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، متأخراً بأربع نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما رفع القناة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.