أعلن بنك الدولة الهندي (SBI)، الأربعاء، تعرضه لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب سجلات 3897 عميلاً تتضمن معلومات شخصية حساسة، ظهرت على الإنترنت المظلم، في حادثة تعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات المصرفية في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية.

وأوضح البنك أن التحليل الأولي للحادثة كشف عن انكشاف مجموعة من البيانات التي تسمح بالتعرف على هوية العملاء، شملت الأسماء وأرقام الهواتف المحمولة وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين السكنية، إضافةً إلى معرّفات العلامات التجارية والعملاء وسجلات القروض.

تحقيق لتحديد نطاق تسريب البيانات

وقال البنك إنه استعان بجهة مستقلةً متخصصةً في الأمن السيبراني لإجراء تقييم شاملٍ للحادثة والتحقيق في طبيعة تسريب البيانات ومدى اتساع نطاقه، بهدف تحديد المعلومات التي تعرضت للكشف وفهم ملابسات الواقعة.

وأشار البنك إلى أن التسريب لا يُتوقع أن يكون له تأثير جوهرياً في عملياته المصرفية الأساسية أو أدائه المالي أو استمرارية أعماله.

ولم يوضح البيان، وفق المعلومات المتاحة، الجهة التي تقف وراء الهجوم أو كيفية الوصول إلى البيانات، كما لم يحدد ما إذا كانت المعلومات المسربة قد استُخدمت بالفعل في عمليات احتيال أو أنشطة إلكترونية ضارةً.

تصاعد المخاطر السيبرانية على القطاع المصرفي

وتأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على المؤسسات المالية في الهند لتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، مع تكثيف الجهات الرقابية جهودها لدفع البنوك إلى تطوير آليات حماية البيانات ومواجهة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.

وتكتسب هذه المخاطر أهميةً خصوصاً في ظل طبيعة البيانات المصرفية، التي قد تتيح للمهاجمين، في حال إساءة استخدامها، تنفيذ محاولات احتيال أو انتحال هوية أو استهداف العملاء برسائل واتصالات مضللةً.

كما أن ظهور البيانات الشخصية على الإنترنت المظلم قد يزيد من مخاطر استغلالها لاحقاً، حتى في حال عدم وجود مؤشرات فوريةً على تأثر العمليات المصرفية الأساسية.

ما تداعيات التسريب على العملاء؟

وبحسب خبراء أمن سيبراني، قد يؤدي انكشاف بيانات مثل أرقام الهواتف والعناوين وتواريخ الميلاد، إلى جانب معلومات مرتبطة بالقروض، إلى زيادة احتمالات تعرض العملاء لمحاولات التصيد الإلكتروني أو انتحال الهوية، خصوصاً إذا جرى دمج هذه المعلومات مع بيانات أخرى متاحة للمهاجمين.

وفي انتظار نتائج التحقيق المستقل، تظل طبيعة الاستخدام المحتمل للبيانات المسربة وحجم الأضرار الفعلية غير محسومين.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية تعزيز حماية المعلومات الشخصية في القطاع المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة الرصد والاستجابة للحوادث، إلى جانب توعية العملاء بضرورة الحذر من الرسائل والمكالمات التي تطلب بياناتهم المصرفية أو رموز التحقق الخاصة بهم.