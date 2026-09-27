أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس (السبت)، استبعاد لاعب مانشستر سيتي ريان آيت نوري بقرار من مدرب «الخضر» إبراهيم حمداني.

وعبر اللاعب عن غضبه على مقاعد البدلاء، بعد تأكد عدم مشاركته أمام زامبيا، أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

نوري خارج معسكر الجزائر

وقال الاتحاد الجزائري في بيان: «قرر مدرب المنتخب الوطني إبراهيم حمداني، تسريح اللاعب ريان آيت نوري من التربص الجاري للمنتخب الوطني، وسيعود الدولي الجزائري إلى ناديه مانشستر سيتي».

غويري يغادر بسبب الإصابة

كما أعلن الاتحاد الجزائري استبعاد أمين غويري من معسكر «الخضر»، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته أمام زامبيا.

الجزائر تفوز بثلاثية

وفاز منتخب الجزائر على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أول ظهور تحت قيادة المدرب الجديد إبراهيم حمداني، ليتصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية.