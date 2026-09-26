أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بشدة الاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط، مؤكداً أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة.

وأكد البديوي وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حداً للاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ويحمّل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم.