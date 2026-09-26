تعتزم شركة «قوقل» إطلاق قمر اصطناعي تجريبي الأسبوع القادم، لإجراء أول اختبار لها في المدار لرقائق الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف استكشاف إمكانية إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي في الفضاء مستقبلاً.

وقالت «قوقل» إن المهمة تأتي ضمن مشروعها البحثي «Project Suncatcher»، وستنطلق على متن مهمة «Transporter-18» التابعة لشركة «سبيس إكس»، بالتعاون مع شركة الأقمار الاصطناعية «Planet».

وسيحمل القمر الاصطناعي وحدات معالجة «TPU» التي طورتها «قوقل» لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، بهدف اختبار قدرتها على العمل بصورة موثوقة في المدار الأرضي المنخفض.

اختبار الإشعاع والحرارة

وستختبر المهمة قدرة رقائق «قوقل» على تحمل الظروف القاسية في الفضاء، بما يشمل الإشعاعات ودرجات الحرارة الشديدة والقوى والاهتزازات المصاحبة لعملية الإطلاق.

ويمكن للإشعاع الفضائي التأثير في الأجهزة الإلكترونية والتسبب في أخطاء بالبيانات، ما دفع «قوقل» إلى إجراء اختبارات أرضية لرقائقها أثناء تشغيل أعباء عمل للذكاء الاصطناعي، إلا أن «قوقل» أكدت الحاجة إلى اختبارها في المدار لمعرفة أدائها في البيئة الفضائية الحقيقية.

كما ستختبر «قوقل» نظاماً لتبريد الرقائق كثيفة الاستهلاك للطاقة في الفراغ، إذ لا يمكن الاعتماد على تدفق الهواء المستخدم في أنظمة التبريد التقليدية على الأرض.

مراكز بيانات في الفضاء

وتدرس «قوقل» من خلال المشروع إمكانية استغلال الأقمار الاصطناعية في تشغيل بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من إمكانية الحصول في ضوء الشمس بصورة شبه مستمرة في بعض المدارات.

وتشير «قوقل» إلى أن الأقمار في المدار الأرضي المنخفض يمكن أن تحصل على طاقة شمسية تصل إلى ثمانية أضعاف ما يمكن توليده على الأرض، فيما يمكن مستقبلاً ربط مجموعات من الأقمار الاصطناعية معاً لمعالجة أحمال أكبر للذكاء الاصطناعي.

وأكدت «قوقل» أن المهمة الأولى تستهدف جمع البيانات وتحديد نقاط الفشل المحتملة، وليست تجربة لمركز بيانات فضائي تشغيلي.

وتخطط «قوقل» لإطلاق قمرين اصطناعيين آخرين في عام 2027 لاختبار اتصالات ليزرية عالية النطاق الترددي، تمهيداً لإمكانية ربط مجموعات من الأقمار المخصصة للحوسبة مستقبلاً.