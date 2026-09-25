دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد أعلى زيادة سنوية مسجلة على الإطلاق في مستوى مياه البحر.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى أمس جمع قادة العالم والمتخصصين وأصحاب المصلحة لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة، وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات.

وأوضح غوتيريش أن غازات الاحتباس الحراري، الناجمة في غالبيتها العظمى عن حرق الوقود الأحفوري، تتسبب في ارتفاع حرارة الكوكب، لافتًا النظر إلى أن المحيطات تمتص نحو 90% من هذه الحرارة.

واعتمد ممثلو الدول رفيعو المستوى المشاركون في الاجتماع "إعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر"، وهو وثيقة موجزة وموجهة نحو العمل تقوم على أربع ركائز، تتمثل في المعرفة والبيانات والعلوم، والتكيف والتمويل والقدرة على الصمود، وسبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث، والأبعاد القانونية لارتفاع مستوى سطح البحر.