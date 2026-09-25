انتهى خلاف عائلي داخل منزل في منطقة القبلة وسط محافظة البصرة العراقية، بمقتل رجل في الخمسينيات من عمره طعنًا بالسكين، فيما فر نجله من المكان عقب الواقعة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، اندلع الخلاف بين الأب ونجله بسبب مشكلات عائلية لم تتضح تفاصيلها، قبل أن يتطور إلى اعتداء بسكين أصاب الأب في صدره، ما أدى إلى وفاته.

وعقب الحادث، فر الابن إلى جهة مجهولة، بينما نُقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وبدأت الأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري للوصول إلى المتهم.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الخلاف التي سبقت الجريمة، وسط جهود لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.