كشفت بعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار عن مقبرة هرمية الشكل مشيدة بالطوب اللبن، تعود إلى العصر الروماني، وذلك خلال أعمال التنقيب بمنطقة آثار بئر الشغالة في الواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

ووفق وزارة السياحة والآثار المصرية، خُصصت المقبرة لدفن رجل وزوجته، وتتميز بتصميم معماري غير معتاد، إلى جانب نقوش ونصوص جنائزية تقدم معلومات عن الممارسات الدينية والجنائزية في الواحات خلال تلك الفترة.

وأسفرت أعمال الحفائر عن العثور على مجموعة من اللقى الأثرية، من بينها لوحة حجرية تحمل مرثية جنائزية باللغة اليونانية القديمة، ومائدة قرابين، وحوض للتطهير مصنوع من الحجر الرملي، إضافة إلى أوانٍ فخارية وعملة برونزية تحمل نقشًا للإمبراطور الروماني قسطنطين.

ومن أبرز المكتشفات لوحة جنائزية مثبتة في الجدار الجنوبي للجزء الهرمي، مستطيلة الشكل وتنتهي من أعلى بتصميم جمالوني يتوسطه قرص للشمس منفذ بالنحت البارز.

وتعد منطقة بئر الشغالة من المواقع الأثرية المهمة في الواحات الداخلة، إذ تمثل إحدى جبانات مدينة موط، التي كانت عاصمة الواحة خلال العصرين البطلمي والروماني.

وأشار المجلس الأعلى للآثار إلى أن المكتشفات الجديدة تسهم في إلقاء الضوء على جوانب من الحياة الثقافية والدينية والممارسات الجنائزية التي سادت المنطقة خلال العصر الروماني.