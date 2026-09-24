رسالة حاسمة من الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. ماذا قال؟

في قصيدة جديدة نشرها الأمير عبدالرحمن بن مساعد على منصة إكس، انتقل الخطاب من مجرد الاحتفاء بالوطن إلى بناء قصيدة فصيحة ذات نفس تاريخي وديني واضح، تستحضر «دار الرسالة» و«البيتين» وغزوة الخندق وأبرهة والقرامطة، وتحاجج بمنطق قوي، قبل أن تنتهي برسالة تقوم على الصبر والمنعة وعدم قراءة الهدوء السعودي بوصفه ضعفاً.

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدته الوطنية الجديدة على حسابه في منصة إكس، مرفقاً بها نصاً فصيحاً مع مقطع فيديو له وهو يلقيها بصوته أيضاً. وخلال فترة وجيزة، تحولت القصيدة إلى واحدة من أكثر منشوراته تفاعلاً، متجاوزة 4.4 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، قبل أن يظهر عداد المنشور لاحقاً عند نحو 4.6 مليون مشاهدة، مع آلاف التفاعلات وإعادة النشر.

لكن الرقم وحده لا يفسر جولات الانتشار الواسعة التي حظيت بها القصيدة. فما يلفت فيها أن الأمير لم يكتب نصاً وطنياً تقليدياً يقوم على تعداد فضائل الوطن، بل بنى مشهداً شعرياً كاملاً يبدأ من التهديد والتآمر، ويمر بالتاريخ والدين والهوية، ثم يصل إلى السعودية المعاصرة بوصفها امتداداً لذلك السياق.

من «الخندق» إلى السعودية

منذ البيت الأول، يختار عبدالرحمن بن مساعد نبرة عالية:

"يتآمرون وربك الجبارُ

ولسوف يكفي دارنا القهارُ"

وهنا يبدأ النص من *المواجهة* لا من الاحتفال. ثم تأتي عبارة: «عجباً تحالف كل ضدٍّ»، ليستدعي بعدها صوراً تاريخية ودينية متعددة، قبل أن يصل إلى «دار الرسالة»، ثم إلى غزوة الخندق:

"إن كرّر التاريخ غزوة خندقٍ

وتكالب الأحزاب والفجّارُ"

وهذه واحدة من أهم مفاتيح القصيدة أدبياً. فالشاعر لا يستحضر الخندق باعتبارها حادثة تاريخية فحسب، وإنما يستخدمها كصورة رمزية: تكالب أطراف متعددة في مواجهة طرف واحد، ثم انتظار لحظة انكشاف القوة الحقيقية. وبعدها مباشرة يقول:

"سيُدمّر القيوم ما قد أبرموا

ويعاد نصرٌ حازه الأخيارُ"

وبذلك تتحول الإحالة التاريخية إلى جزء من الحجة الشعرية: فالتاريخ في القصيدة ليس خلفية، بل شاهد على الحاضر.

قصيدة مبنية على طبقات متراكبة

أبرز ما يميز النص أنه يتحرك في ثلاث دوائر متداخلة.

الدائرة الأولى: دينية وتاريخية. وتظهر في عبارات مثل «دار الرسالة»، و«غزوة خندق»، و«نزل الكتاب»، ثم الإشارة إلى أبرهة والقرامطة.

الدائرة الثانية: وطنية. وتصل القصيدة إلى مركزها الأكثر وضوحاً عندما يقول:

"نحن السعوديون نعشق أرضنا

وملوكنا الأبرار والأطهارُ"

ثم:

«في خدمة البيتين يزهو ملكهم»

فتنتقل القصيدة من الحديث عن الصراع التاريخي إلى تعريف الوطن من داخل هويته: الأرض، والقيادة، وخدمة الحرمين، ونزول القرآن، والهوية الدينية.

أما الدائرة الثالثة فهي صورة الشخصية السعودية التي يريد النص ترسيخها: سخاء في الرخاء، وصبر في الشدة، وقوة عند الضرورة. ولهذا تأتي الأبيات:

"أهل السخاء ولا نمن ببذلنا

وإذا ابتُلينا سيفنا بتّارُ"

ثم:

"الشامخون الصابرون على الأذى

أهل النهى إن ماجت الأخطارُ"

وهنا تتضح الثنائية التي يقوم عليها جزء كبير من البناء الأدبي: السخاء والقوة، الصبر والحسم، السكون والعاصفة.

ومن أكثر المقاطع إحكاماً من الناحية التصويرية:

كم غرّ غرًّا صبرنا وسكوننا

وإذا به يجتثه الإعصارُ"

ثم يختم:

"صبر الحليم بنا فحاذر صبرنا

وارفق بنفسك هل تطاق النار؟"

وتتجلى روعة هذا المقطع في أنه لا يقدم الصبر بوصفه عجزاً، وإنما يعيد تعريفه بوصفه قوة مؤجلة. فالشاعر يبدأ بـ«السكون»، ثم يحوله إلى «إعصار»، ثم ينتقل من «الصبر» إلى «النار». وهذه حركة بلاغية متدرجة: بين الهدوء والصبر والتحذير والانفجار.

ومن الناحية الشعرية، هذه الصورة أكثر فاعلية من خطاب مباشر يبرز قوة البلاد، لأن الشاعر يجعل القارئ يرى القوة من خلال المفارقة بين السكون والإعصار.

من أبرز عناصر القصيدة أيضاً أنها لا تتعامل مع السعودية باعتبارها جغرافيا سياسية فقط. عندما يقول:

"أو ليس يكفي أنه ببلادنا

نزل الكتاب وتعلّت الأذكارُ"

فهو يعيد تأسيس الفخر الوطني على *الذاكرة الدينية*. ثم تأتي عبارة: «في خدمة البيتين يزهو ملكهم»، لتربط مكانة الدولة في القصيدة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهنا تصبح «الوطنية» في النص ذات طبقتين: وطنية مرتبطة بالأرض والانتماء، ووطنية مرتبطة بالمكانة الدينية والتاريخية للمملكة. وهذه ربما أهم سمة فكرية في النص كله، لأن الشاعر لا يقول «نحن السعوديون» ثم يترك العبارة معلقة، وإنما يقضي الأبيات التالية في تفسير *لماذا يرى الانتماء إلى هذه الأرض مختلفاً في وجدانه الشعري.

حتى الخصوم يتحولون إلى أدوات فنية

لا تكتفي القصيدة برسم صورة السعودية، بل تحتاج إلى «خصم شعري» كي تكتمل الصورة. ولهذا تتكرر مفردات مثل: «التآمر، والتحالف، والأحزاب، والحاقدون، والكاذبون، والأخطار، والإعصار». هذه المفردات تصنع الطرف المقابل، بينما تأتي في الجهة الأخرى مفردات: «السعوديون، والأرض، والبيتان، والكتاب، والسخاء، والصبر، والشموخ، والسيف». وبهذا يعتمد النص على «التضاد» بوصفه محركاً أساسياً. واللافت أن الشاعر لا يظل في مستوى واحد من اللغة، فهو يبدأ بمفردات الحرب والتآمر، ثم يصعد إلى الدين والتاريخ، ثم يعود إلى الإنسان السعودي وصفاته، ثم ينهي القصيدة بصورة حسية شديدة القوة: «النار».

لماذا أثارت القصيدة هذا الحجم من التفاعل؟

جولات الانتشار الواسعة التي حظيت بها القصيدة، والتفاعل الذي أعقب نشرها لم يكن منصباً فقط على جودة الأبيات، بل على الطريقة التي قرأ بها المتابعون الرسالة الوطنية في النص. فالدكتور مشبب بن عائض آل مريح وصف القصيدة بأنها تجمع بين الاعتزاز بالسعودية واستحضار مكانتها الدينية والتاريخية، ورأى أنها تتجاوز الفخر التقليدي إلى تأكيد الهوية واستنهاض الوعي واستدعاء التاريخ.

أما عبدالرحمن محمد السليم فتوقف عند لغة القصيدة وإلقائها، وكتب أنها «منسوجة بلغة القرآن، لغة الوطن»، وربط بين أبياتها وبين مشاعر السعوديين تجاه أرضهم والحرمين. بينما ذهب الإعلامي علي الزهراني في تعليقه إلى لغة أكثر حماساً، واعتبر أبيات القصيدة شديدة التأثير في مواجهة من وصفهم بالأعداء والمتآمرين.

فيما رأى متابع آخر، علق باسم العمري، أن القصيدة تجسد شعوراً وطنياً عاماً، مركزاً على فكرة التكاتف السعودي. أما الدكتور محمد الحارثي فركز على الجانب الفني، واصفاً النص بأنه يجمع بين «قوة المعنى، وجمال السبك، وحرارة الشعور». وقال الإعلامي مفرح الشقيقي إن ما يلفت في حضور الأمير ليس الشعر وحده، وإنما اجتماع الشعر والحضور والإلقاء والفصاحة والبلاغة. وهذه التعليقات، رغم اختلاف زواياها، تكشف شيئاً مهماً عن استقبال القصيدة: فالجمهور لم يتعامل معها كنص مكتوب فقط، وإنما كأداء شعري وطني متكامل.

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمير عبدالرحمن بن مساعد الشعر في التعبير عن قضايا مرتبطة بالوطن. وتشير قراءة سابقة تناولت تجربته الشعرية إلى أنه معروف أساسًا بتجربته في القصيدة الشعبية والمغناة، قبل أن يصبح حضوره في الشعر الفصيح أكثر كثافة خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة وصف تجربته الفصيحة بأنها ظاهرة تستحق الدراسة.

كما ظهر في مناسبات سابقة مستخدماً الشعر للتعليق على قضايا وطنية وشخصيات وموضوعات مرتبطة بالسعودية؛ ففي 2023، مثلاً، حوّل عبارة للأمير محمد بن سلمان عن كونه «واحداً من السعوديين» إلى قصيدة رائعة ذات مضمون وطني. وفي 2024 أثارت قصيدة أخرى له تفاعلاً على منصة إكس، قبل أن يوضح أن المقصود منها «أعداء الوطن». لكن الجديد في قصيدة سبتمبر 2026 هو «اتساع البناء»، فهي ليست أبياتاً حول مناسبة محددة، وإنما نص متكامل له مقدمة وصراع وإحالات تاريخية وصورة للوطن، ثم خاتمة تقوم على الصبر والقوة.

وبعد هذا التفاعل، عاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى منصة إكس وكتب تعليقاً لافتاً على انتشار القصيدة، قال فيه إنه لم يستغرب حجم التفاعل، وأضاف: «بلادي السعودية عظيمة.. أرضاً وقيادةً وشعباً». ثم استخدم صورة بلاغية ذكية لوصف دوره في كتابة القصيدة، قائلاً إنه كان مثل من «يقوم بنسخ صورة بحذافيرها» دون أن يضيف إليها ما يجملها.

وهنا تظهر مفارقة جميلة بين النص وتعليق صاحبه. فالقصيدة نفسها تقوم على التعظيم الشعري، بينما يقول الشاعر إنه لم يفعل سوى نقل صورة موجودة أصلاً. وبمعنى آخر، هو لا يقدم نفسه في تعليقه باعتباره من صنع صورة جديدة، بل باعتباره شاعراً يحاول تحويل الصورة التي يراها إلى لغة.

ومن الناحية الأدبية، قوة النص لا تأتي من فكرة جديدة بالكامل، فالتغني بالوطن، واستحضار التاريخ، والدين، والحرمين، والقيادة، والصبر أمام الخصوم، كلها موضوعات معروفة في الشعر العربي. لكن ما يميز هذه القصيدة هو طريقة تركيب هذه العناصر. فهي قصيدة فصيحة عمودية ذات قافية موحدة بارزة على الراء، ما يمنحها نبرة إنشادية واضحة، ويجعل نهايات الأبيات سهلة الالتقاط عند الإلقاء.

كما تعتمد بكثافة على:

التضاد: السكون/الإعصار، الصبر/السيف، السخاء/الحسم.

الإحالة التاريخية: الخندق، أبرهة، القرامطة.

الإحالة القرآنية والدينية: دار الرسالة، نزول الكتاب، البيتان.

التصعيد: من التآمر إلى الأحزاب، ثم إلى الخندق، ثم إلى الصبر، ثم إلى السيف والنار.

الضمير الجمعي: «نحن السعوديون»، وهو انتقال مقصود من صوت الشاعر الفرد إلى صوت الجماعة.

المشهدية: القصيدة لا تصف فقط، إنها تبني مشاهد متتابعة من الحصار والمواجهة ثم الصبر ثم الانتصار.

والأهم أن الشاعر يعرف كيف يصنع جملة شعرية قابلة للاقتباس. «نحن السعوديون نعشق أرضنا»، و«إذا ابتلينا سيفنا بتار»، و«صبر الحليم بنا»، كلها عبارات تحمل استقلالاً نسبياً عن السياق، ولذلك يمكن أن تعيش كاقتباسات منفردة على منصات التواصل.

ولهذا تبدو قصة القصيدة أكبر من كونها «قصيدة جديدة للأمير». فالنص جمع في لحظة واحدة بين "الشعر الفصيح، والإلقاء، والوطنية، والتاريخ، والحرمين، والهوية السعودية، ثم جاء انتشارها الرقمي ليضيف طبقة أخرى: لأن الجمهور لم يكتفِ بالاستماع، بل أعاد تفسير الأبيات والاحتفاء بها والاقتباس منها. والنتيجة أن قصيدة بدأت ببيت:

«يتآمرون وربك الجبارُ»

وانتهت ببيت:

"صبر الحليم بنا فحاذر صبرنا

وارفق بنفسك هل تُطاق النار؟"

وقدمت نفسها بوصفها قصيدة مواجهة وصبر وهوية، قبل أن تتحول إلى حديث واسع على منصة إكس.

ويمكن القول إن عبارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد تختصر الحكاية كلها: فهو لا يرى أن القصيدة صنعت عظمة السعودية، بل يرى أن عظمة السعودية هي التي صنعت القصيدة، وأن مهمة الشاعر، في هذه الحالة، كانت أن يأخذ ما يراه واقعاً في وطنه ويعيد صياغته في صورة شعرية يمكن أن يتداولها المتابعين. وهذا تحديداً ما يجعل القصيدة مناسبة لأن تُقرأ على مستويين في آن واحد: «نصاً أدبياً قائماً على الصورة والإيقاع والإحالة التاريخية، ووثيقة وجدانية تكشف كيف يمكن للشعر أن يتحول، في عصر المنصات الرقمية، إلى حدث جماهيري خلال ساعات.»