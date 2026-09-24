كشفت شرطة محافظة ديالى العراقية تفاصيل جريمة قتل وقعت فجر اليوم، بعدما عثرت القوات الأمنية على جثة شاب مصاب بطلق ناري قرب طريق بلدروز – بعقوبة، قبل أن تقود التحقيقات وجمع الأدلة إلى تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه خلال فترة وجيزة.

وقال قائد شرطة ديالى، محمد كاظم عطية، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به استدرج الضحية إلى منزله، حيث أطلق النار عليه، ثم نقل الجثة والسيارة إلى منطقة متروكة خلف معسكر كركوش جنوب قضاء بلدروز، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة وإبعادها عن المواقع التي تغطيها كاميرات المراقبة.

وأضاف عطية أن المشتبه به نقل السيارة لاحقًا إلى منطقة أخرى في محيط بلدروز، بهدف تضليل التحقيقات وإبعاد الشبهات عن موقع ارتكاب الجريمة.

وأوضح أن فرق التحقيق تمكنت، بعد تحليل الأدلة وجمع المعلومات، من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، مشيرًا إلى أنه اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة.

وبحسب إفادة الشرطة، فإن الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات مالية بين الطرفين، مرتبطة بديون تقدر بنحو 70 مليون دينار عراقي، أي ما يقارب 53 ألف دولار أمريكي.

وتواصل الأجهزة الأمنية في ديالى إجراءات التحقيق مع المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.