دخلت قواعد جديدة للنقل العام في سنغافورة حيّز التنفيذ، لتفرض غرامات مالية على عدد من السلوكيات التي قد تزعج الركاب أو تؤثر في سلامتهم، في إطار تشديد الرقابة على آداب استخدام الحافلات ومحطاتها.

وبموجب اللوائح الجديدة، قد تصل الغرامة إلى 500 دولار سنغافوري على بعض المخالفات، من بينها تشغيل الموسيقى أو المقاطع الصوتية بصوت مرتفع، ووضع القدمين على المقاعد، إلى جانب تناول الطعام والشراب أو إلقاء النفايات داخل الحافلات.

وفي المخالفات الأكثر خطورة، يمكن أن ترتفع الغرامة إلى 5 آلاف دولار سنغافوري، خصوصًا في الحالات التي تتسبب في عرقلة الحركة أو تعرّض الركاب للخطر داخل محطات الحافلات، أو تؤدي إلى تلويث الحافلات أو المحطات.

وأوضحت هيئة النقل البري في سنغافورة أن موظفين مخولين، من بينهم مفتشو التذاكر والعاملون في محطات الحافلات، أصبح بإمكانهم إصدار إشعارات بالمخالفات، فيما تتولى الهيئة التحقيق في الحالات المسجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولا تشمل هذه الصلاحيات سائقي الحافلات، إذ لا يمكنهم إصدار إشعارات المخالفات، لكن يحق لهم مطالبة الركاب بوقف السلوك المزعج أو مغادرة الحافلة، مع إمكانية الاستعانة بالشرطة عند الحاجة.