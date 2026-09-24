مع اقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام بحقها، تتشبث كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأمريكية، بمحاولة قانونية أخيرة لتأجيل الحكم أو تخفيفه، قبل الموعد المقرر لتنفيذه في 30 سبتمبر الجاري. وإذا نُفذ الحكم، ستكون بايك أول امرأة تُعدم في الولاية منذ أكثر من 200 عام.

وقدم فريق الدفاع عن بايك، البالغة من العمر 50 عامًا، طلب عفو مؤلفًا من 226 صفحة إلى حاكم الولاية بيل لي، طالبًا استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ويستند الطلب، وفق ما أورده فريقها القانوني، إلى ظروف تعرضت لها خلال طفولتها، إضافة إلى عوامل نفسية وسلوكية، فضلًا عن كونها كانت في الثامنة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الجريمة.

مخاوف من الحقنة القاتلة

وتسعى بايك كذلك إلى تغيير طريقة تنفيذ الحكم، إذ طلبت اللجوء إلى الشنق بدلًا من الحقنة القاتلة، مستندة إلى مخاوف من احتمال تعرضها لمعاناة شديدة أثناء عملية الإعدام.

كما طلبت، في حال رفض تغيير طريقة التنفيذ، أن يتولى تنفيذ الحكم طاقم من النساء فقط. ويقول محاموها إن وجود رجال ضمن فريق التنفيذ قد يؤدي، بحسب حجتهم القانونية، إلى تفاقم الأعراض المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة الذي تعاني منه نتيجة ما تصفه ملفات الدفاع بإساءات تعرضت لها خلال طفولتها.

ويأتي ذلك في وقت حددت فيه السلطات موعد تنفيذ الحكم عند الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي في 30 سبتمبر، ما لم يصدر قرار قضائي أو إداري يغير ذلك.

جريمة تعود إلى عام 1995

تعود القضية إلى عام 1995، عندما كانت بايك في الثامنة عشرة من عمرها، إذ أُدينت بقتل كولين سليمَر، البالغة 19 عامًا، في مركز «جوب كوربس» بمدينة نوكسفيل.

وبحسب سجلات القضية، شارك بايك في الجريمة صديقها آنذاك تاداريل شيب، الذي كان يبلغ 17 عامًا وقت ارتكابها، بينما كانت شادولا بيترسون، البالغة 18 عامًا، طرفًا آخر في القضية وشهدت ضد بايك وشيب.

وأُدينت بايك في عام 1996 وحُكم عليها بالإعدام، في حين صدر بحق شيب حكم بالسجن مدى الحياة ولم يكن مؤهلًا لعقوبة الإعدام بسبب صغر سنه وقت الجريمة. أما بيترسون فحصلت على المراقبة بعد تعاونها مع الادعاء.

وتقول الجهات المدافعة عن بايك إن طلب العفو الحالي يستند، من بين أمور أخرى، إلى تاريخ طويل من إساءات الطفولة والاضطرابات النفسية، بينما تؤكد السجلات الرسمية أن حكم الإعدام ما زال قائمًا وأن تنفيذه مقرر في 30 سبتمبر، ما لم يصدر قرار آخر.