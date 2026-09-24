أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط هجمات نفذتها عناصر جماعة الحوثي في عدد من المواقع بجبهتي حيفان والأحكوم، مؤكدةً تكبيد المهاجمين خسائر بشرية ومادية وإجبارهم على الانسحاب ومنعهم من تحقيق أي تقدم ميداني.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، إن القوات تمكنت من دحر جيوب من عناصر الحوثي تسللت باتجاه طريق هيجة العبد، بعد مواجهات أسفرت، وفق إفادته، عن خسائر في صفوف العناصر المهاجمة، ما دفعها إلى الانسحاب.

وأضاف النزيلي أن القوات المسلحة، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، عززت انتشارها في مختلف مواقع جبهة حيفان، بالتزامن مع التصدي لمحاولات الحوثيين التقدم في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات تمكنت كذلك من كسر هجمات حوثية على مواقع في الأحكوم، مؤكداً وقوع خسائر بشرية في صفوف المهاجمين وتدمير عدد من أسلحتهم، دون أن تتمكن تلك العناصر من تحقيق تقدم ميداني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات في عدد من جبهات محافظة تعز، وسط تعزيز القوات الحكومية انتشارها في المواقع التي تشهد تحركات عسكرية.