بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، يسرني أن أرفع أصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنياً للمملكة دوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وإننا في وزارة النقل بالجمهورية اليمنية نثمّن عالياً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط أخوية ومصير مشترك، ونقدر عالياً مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، وما تبذله قيادتها من جهود مخلصة في دعم أمن واستقرار اليمن، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وإذ نشارك القيادة والشعب السعودي الشقيق أفراح هذه المناسبة الوطنية الغالية، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والعزة والرخاء، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير المملكة وشعبها الشقيق وازدهارهما، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة أعواماً عديدة والمملكة تنعم بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.