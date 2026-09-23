بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، أعلنت الفنانة المصرية نادية رشاد اكتفاءها بما قدمته وابتعادها عن التمثيل وكتابة السيناريو، مؤكدةً عدم رغبتها في تلقي اتصالات تتعلق بأعمال فنية جديدة.

وقالت رشاد، في منشور عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «لكل من يهمه الأمر، أنا لم أعد أمثل أو أكتب السيناريو، ولا أرحب بمكالمة من أي زميل، رغم احترامي للجميع، أعتز بما قدمت واكتفيت».

ولم تكشف الفنانة المصرية سبباً محدداً لقرارها، مكتفيةً بإعلان توقفها عن التمثيل وكتابة السيناريو، والتأكيد على اكتفائها بما قدمته خلال مسيرتها.

وتُعد نادية رشاد من الوجوه المعروفة في الدراما المصرية، إذ شاركت على مدار عقود في أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية وسينمائية.

ومن أبرز أعمالها «أرابيسك»، و«آسفة أرفض الطلاق»، و«المفسدون في الأرض»، و«الوعد الحق»، و«أم كلثوم»، و«الطوفان»، و«قاسم أمين».

وقدمت في مسلسل «أم كلثوم» عام 1999 شخصية منيرة المهدية، فيما جسدت شخصية الحاجة صفية في مسلسل «الطوفان» عام 2017.

كما شاركت عام 2022 في مسلسل «الاختيار 3: القرار»، وقدمت شخصية والدة الفريق عبدالفتاح السيسي.

وكان مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي عُرض عام 2023، من أحدث أعمالها التمثيلية، بمشاركة شيرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح وبسمة ووفاء صادق، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.