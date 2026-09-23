يأتي اليوم الوطني ليذكّرنا بأن الأوطان لا تُقاس بما تركه الآباء في ذاكرتنا فحسب، بل بما نتركه نحن في مستقبل أبنائنا، فالوطن ليس حدوداً على خارطة، ولا تاريخاً نحتفي به مرة في العام، الوطن فكرة حيّة تبدأ من الإنسان وتكبر بالعمل وتترسخ بالإنجاز وتبقى بما نصنعه اليوم للأجيال القادمة.

ولأن الإنسان هو جوهر التنمية وأداتها الأهم، فإن ما يصنع الفارق الحقيقي هو العمل بشغف، ذلك الشغف الذي يحوّل الطموحات إلى إنجازات، ويجعل من التحديات فرصاً للنمو والتقدّم. فحين يقترن الإخلاص بالعمل بالشغف، تصبح التنمية أكثر استدامة، وتتجسد رؤية الوطن في أعمال ومبادرات تترك أثراً إيجابياً يمتد للمستقبل.ومن هنا.. فإن الاحتفاء باليوم الوطني لا يعني أن ننظر إلى ما تحقق فقط، بل أن نسأل أنفسنا: ماذا نضيف إلى قصة وطننا؟ في المملكة العربية السعودية، لم يعد بناء المستقبل مفهوماً مؤجلاً، بل أصبح مشروعاً نعيشه كل يوم في اقتصاد أكثر تنوعاً ومدن أكثر حيوية وقطاع سياحي أكثر تنافسية وفرص أوسع للإنسان السعودي، ومشروعات تعيد تعريف علاقتنا بالمكان.

وفي قلب هذه المسيرة، تأتي جدة، المدينة التي عرفت البحر قبل أن تعرف الطرق، واستقبلت العالم قبل أن تتسع مطاراتها، وكانت دائماً نقطة التقاء بين الإنسان والمكان والثقافة والتجارة. ومن هذه المدينة تأتي وجهة «وسط جدة»، لتقدم فصلاً جديداً من هذه الحكاية. فما نطوره اليوم ليس مجرد مشروع عمراني، ولا مجموعة من المباني والمعالم، بل نعمل على صناعة مساحة جديدة في ذاكرة جدة، ووجهة تعكس طموح المملكة، وتعيد صياغة علاقة المدينة بالبحر، وتمنح الإنسان مكاناً يلتقي فيه العمل بالحياة، والثقافة بالترفيه، والطموح بالتجربة.

إن القيمة الحقيقية للمشروعات الوطنية لا تكمن في حجمها، بل في الأثر الذي تتركه، ولهذا فإن طموح «وسط جدة» يتجاوز تشييد المباني إلى الإسهام في اقتصاد المدينة، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مكانة جدة على خارطة السياحة العالمية، وفتح مساحات جديدة للثقافة والترفيه والرياضة والضيافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نحن لا نبني مكاناً جديداً فحسب، بل نشارك في كتابة فصل جديد من حكاية جدة، وحين نطور المكان لا نريد أن نفقد روحه، وحين نفتح آفاق المستقبل لا نريد أن نغلق أبواب الذاكرة، وحين نستثمر في المباني فإن استثمارنا الأكبر هو في الإنسان.

هذه هي مسؤولية المشروعات الوطنية، أن تجمع بين أصالة المكان وطموح المستقبل، وأن تجعل التنمية ملموسة في حياة الناس. اليوم الوطني السعودي يضعنا أمام حقيقة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد وهي أن الأوطان لا تكتمل بما أنجزه جيل واحد، بل بما يسلّمه كل جيل إلى الجيل الذي يليه.

في «وسط جدة» نؤمن بأن البحر الذي كان شاهداً على بدايات جدة، يمكن أن يكون شاهداً على مستقبلها أيضاً، وأن المكان الذي احتضن قصص الأجيال الماضية، قادر على أن يحتضن قصص الأجيال القادمة.

وفي هذا اليوم، نجدّد التزامنا بأن نواصل العمل بشغف وإصرار من أجل مدينة أكثر حيوية، واقتصاد أكثر تنوعاً، ومجتمع أكثر ازدهاراً، وأن نواصل تحويل الطموحات إلى منجزات ملموسة تعكس مكانة وطنٍ لا ينظر إلى المستقبل من بعيد، بل يمضي نحوه بثقة. ونؤمن أن أعظم ما يملكه الوطن هو الإنسان الذي يعمل بشغف، لأن الشغف هو الوقود الذي يحول الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس. كل عام ووطننا وقيادته وشعبه بخير وأمن وأمان ورخاء.