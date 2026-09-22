كثيرة هي العناوين التي يمكن أن تُكتب عن المملكة العربية السعودية: عن التحولات الكبرى التي تشهدها، وعن اقتصادها، ومشاريعها، وحضورها الدولي المتنامي. لكن ربما يكون في المنطقة ما يستحق أن يُقرأ من زاوية أخرى: الدور الذي اختارت السعودية أن تؤديه في محيطها، وكيف حافظت وسط واحدة من أكثر المراحل الإقليمية اضطراباً على قدر لافت من الرصانة في القرار والموقف.

ففي سنوات شهدت المنطقة حروباً مفتوحة، وتصعيداً متواصلاً وتبدلاً في التحالفات، لم يكن الحضور السعودي قائماً على ردود الفعل وحدها.

من عاصفة الحزم إلى اتفاق مكة، ومن التحالفات التي شكلتها لحماية أمنها إلى مسارات الحوار والوساطة التي احتضنتها، تبدو السياسة السعودية أوسع من اختزالها في القوة أو الدبلوماسية. فهي تعرف متى يكون الردع ضرورة، ومتى تصبح السياسة أكثر جدوى، ومتى يكون الحوار طريقاً لحماية المصالح بدل ترك المنطقة لمعادلات المواجهة.

هذه الرصانة، برزت بصورة أوضح في التوترات الأخيرة، فمع الحرب في غزة مروراً بالتحولات الكبرى في سورية ولبنان والسودان واليمن، وصولاً إلى اضطراب البحر الأحمر ومخاطر الملاحة في الخليج، حافظت الرياض على حضورها في الملفات الكبرى، دون أن تجعل الانخراط في أزمات المنطقة قدراً دائماً، لقد دفعت باتجاه التهدئة، واستضافت مسارات للحوار، وتحركت سياسياَ في ملفات تتجاوز حدودها، واضعة ثقلها العربي والدولي في خدمة احتواء الأزمات وفتح مساحات للحلول.

ولبنان، الذي يحتل مكانة خاصة في هذا المشهد، من اتفاق الطائف، الذي شكل إحدى أبرز المحطات السعودية في تاريخ لبنان الحديث، إلى الموقف الراهن الداعم لسيادة لبنان ومؤسساته وعلاقاته العربية، ظل هذا البلد حاضراً في الرؤية السعودية بوصفه دولة ينبغي أن تستعيد عافيتها ودورها، لا ساحة إضافية للصراع الإقليمي.

وفي المرحلة الأخيرة، لم يبقَ هذا الموقف في حدود السياسة، فمع عودة التواصل الرسمي والتحرك السعودي لدعم لبنان، وصولاً إلى استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بدا الانفتاح الاقتصادي جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

اليوم، تبدو هذه الصورة جديرة بالتوقف عندها: المملكة التي تمتلك أدوات القوة لكنها لا تجعلها لغتها الوحيدة، والتي توسّع نفوذها دون أن تتخلى عن مساحة الحوار، والتي تنظر إلى استقرار محيطها باعتباره جزءاً من أمنها ودورها.

ربما تكون هذه إحدى أكثر الصفات تعبيراً عن السعودية: رصانة دولة تعرف وزنها وتعرف في الوقت نفسه كيف تستخدم هذا الوزن.