دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران أمس (الإثنين) إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين في اليمن، محذرين من أن استمرار ذلك يمثل نمطاً خطيراً من التصعيد يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي.

إدانة الهجمات على السعودية

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في بيان صدر عقب اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «ندين بأشد العبارات الهجمات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية».

وأكد الوزراء أن تسليح إيران للحوثيين ودعمهم يشكل نمطاً خطيراً من التصعيد من شأنه تقويض التجارة الدولية والتسبب في حالة من عدم الاستقرار العالمي.

دعوة لوقف العمليات العسكرية

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.