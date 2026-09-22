توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضباب ورياح مثيرة للأتربة

وأشار التقرير إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك.

البحر الأحمر.. أمواج تتجاوز مترين

وعلى البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين على الجزء الشمالي، وبين متر ومتر ونصف على الجزء الأوسط، وقد يتجاوز مترين مع السحب الرعدية الممطرة. أما في الجزء الجنوبي فيتراوح بين نصف متر ومتر، ويصل إلى أعلى من مترين مع السحب الرعدية.

وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

الخليج العربي خفيف الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كيلومتراً في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وتكون حالة البحر خفيف الموج.