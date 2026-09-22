ضربت سيول جارفة وانهيارات أرضية منطقة سولوق في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، مساء أمس (الإثنين)، مخلفة أضراراً في عشرات المنازل والمباني الحكومية، ومتسببة في قطع عدد من الطرق.

ووقعت السيول عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، إذ اندفعت كميات كبيرة من المياه محملة بالطين والصخور إلى منطقة أروسوكا ومحيط المجمع الحكومي في سولوق.

4 مصابين وتضرر عشرات المنازل

وأفادت بيانات السلطات المحلية بإصابة أربعة أشخاص، فيما لم يتم تسجيل وفيات حتى آخر تحديث، في وقت تتواصل فيه عمليات حصر الأضرار والبحث في المناطق المتضررة.

وأظهرت البيانات الأولية تضرر نحو 70 منزلاً و11 مبنى حكومياً، فيما طالت السيول عدداً من المرافق العامة.

الصخور والطين تقطع الطرق

وتسببت السيول في تراكم كميات كبيرة من الصخور والطين على طريق سولوق–بادانغ، ما أدى إلى توقف حركة المركبات عليه مؤقتاً.

كما دفعت السلطات فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة فور تلقي البلاغات، للقيام بعمليات الإجلاء والتعامل مع تداعيات السيول.

فرق الإنقاذ تتجه إلى المنطقة

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في بادانغ عبد الملك إن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى سولوق منذ مساء (الإثنين) للقيام بعمليات الاستجابة الأولية والإجلاء عند الحاجة.

وأظهرت صور من المنطقة صخوراً كبيرة جرفتها السيول وقد تراكمت على الطرق وألحقت أضراراً بمنازل السكان في أروسوكا.