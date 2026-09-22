تسبب عطل في دائرة اتصالات وقطع كابل ألياف ضوئية احتياطي، أمس (الإثنين)، في اضطراب واسع لحركة الطيران في الولايات المتحدة، وأجبر إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على وقف الرحلات القادمة مؤقتاً إلى عدد من المطارات الرئيسية في نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.

وأظهرت بيانات «فلايت أوير» أن أكثر من 5600 رحلة جوية في الولايات المتحدة تعرضت للتأخير أو الإلغاء، بينها نحو 1200 رحلة في المطارات الثلاثة الرئيسية بمنطقة نيويورك، فيما جرى تحويل أكثر من 100 رحلة إلى مطارات أخرى.

تعطل الخط الرئيسي والاحتياطي

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد إن المشكلة بدأت بتعطل دائرة اتصالات رئيسية في منشأة لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا، وعندما حاول النظام الانتقال إلى الخط الاحتياطي، تبين أن كابل الألياف الضوئية الاحتياطي تعرض للقطع في نيوجيرسي.

وأدى العطل إلى وقف الرحلات القادمة، في مراحل مختلفة، إلى مطارات جون إف. كينيدي ولاغوارديا ونيوارك في منطقة نيويورك، إلى جانب مطاري فيلادلفيا وبوسطن ومطارات أخرى في المنطقة.

اضطراب تزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة

وتزامنت الاضطرابات مع وصول نحو 130 من قادة العالم وعشرات الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها لن تستأنف الحركة في المطارات المتأثرة قبل التأكد من سلامة المجال الجوي.

إصلاح الخطوط واستئناف العمليات

وفي تحديث لاحق، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي إصلاح خطوط الاتصالات واستئناف العمليات في جميع مطارات شمال شرق الولايات المتحدة.

وسلط الحادث الضوء مجدداً على مشكلات البنية التحتية لنظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي، الذي خصص له الكونغرس العام الماضي 12.5 مليار دولار لتحديثه، فيما طالب دافي بتوفير 17.5 مليار دولار إضافية لاستكمال أعمال التطوير.