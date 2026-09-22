حثت وزارة الخارجية الصينية اليابان على الاستجابة لدعوات الدول الإقليمية والكف عن أي محاولة «لإعادة التسلح».

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الوزارة غو جياكون رداً على تقارير تفيد بأن وزارة الخارجية الروسية حذرت اليابان بشأن نشر الولايات المتحدة نظام صواريخ «تايفون» متوسطة المدى في كيوشو.

وقال المتحدث إن «نظام صواريخ تايفون متوسطة المدى هو سلاح هجومي استراتيجي، وإدخال اليابان هذا النظام هو دليل آخر على تعجيلها إعادة التسلح»، مضيفاً أن تلك الخطوة تزيد مخاطر المواجهة العسكرية وسباق التسلح، وتهدد التوازن الاستراتيجي والاستقرار الإقليمي، وتقوض المصالح الأمنية المشروعة لدول الجوار.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يقظ تماماً بعد تلك الخطوة، وأن عدة دول آسيوية أعربت عن معارضتها لها، منوهاً إلى أن الصين قدمت احتجاجاً قوياً أكثر من مرة إلى اليابان من خلال القنوات الدبلوماسية، وأرسلت أخيراً مذكرة دبلوماسية إلى الجانب الياباني للتأكيد على موقفها الرسمي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت أخيراً أن موسكو طالبت اليابان بسحب منظومات «تايفون» الصاروخية الأمريكية، المصممة لإطلاق صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، من أراضيها.

وقالت زاخاروفا إنه تم إرسال مذكرة احتجاج إلى الجانب الياباني بهذا الشأن.