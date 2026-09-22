علمت «عكاظ»، عن صدور حزمة جديدة من الخدمات والمزايا الجديدة، دشنها مركز الإقامة المميزة لحاملي الإقامة المميزة في إطار تحسين وتطوير العمل وكفاءة الخدمة والأداء. ومن أبرز الخدمات التي رصدتها «عكاظ» عقود العمل، إفراغ وتأجير العقارات، إضافة التابعين، خدمات المرور وحرس الحدود والبلديات ، استقدام العمالة المنزلية والسماح باستيراد المركبات وتملك أكثر من مركبتين، كما شملت الخدمات الحديثة لحاملي الإقامة المميزة، الاستفادة من حوافز صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إذ يمكن لحاملي الإقامة المميزة من المستثمرين أو أصحاب المنشآت دعم الموظفين السعوديين من خلال برنامج (هدف). وصُنفت الخدمات والمزايا الجديدة ضمن 6 قطاعات رئيسية، تشمل: خدمات مركز الإقامة المميزة، خدمات قطاع الأعمال، التأمين، العقار، والنقل، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى.

خدمات وامتيازات متنوعة

بحسب رصد «عكاظ»، شملت الخدمات إمكانية إضافة التابعين المؤهلين لحامل الإقامة المميزة عبر منصة الإقامة المميزة، واستكمال إجراءات إصدار الإقامة المميزة للتابعين المضافين ضمن الطلب الأساسي من خلال الخدمات الذاتية. كما أتاحت المنصة شراء التأمين الصحي واختيار الفئة التأمينية المناسبة من بين ثلاث فئات: الأساسية والذهبية والبلاتينية، إلى جانب خدمة إعادة طباعة هوية الإقامة المميزة، وتجديد الإقامة إلكترونياً. وتضمنت الخدمات كذلك، تعديل البيانات وتحديث المعلومات عبر القنوات الرقمية ذات العلاقة، إذ يمكن تحديث بعض البيانات من خلال منصة «أبشر»، ومنها ترجمة الاسم، وطلب تقرير مقيم، وشهادة خلو السوابق، وتحديث معلومات جواز السفر، فيما يمكن تعديل بيانات أخرى عبر مكاتب الجوازات، من بينها الحالة الاجتماعية وصلة القرابة ومكان الميلاد والصورة الشخصية والجنس. كما تتيح منصة الإقامة المميزة تعديل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد. وشملت الخدمات أيضاً تصحيح أوضاع المواليد داخل المملكة، الذين ولدوا قبل حصول رب الأسرة على الإقامة المميزة، وذلك عبر الخدمات الذاتية في المنصة، إضافة إلى إتاحة التقدم لتصديق تأشيرات الزيارة العائلية.

العمل والانتقال بين المنشآت

أصبح بإمكان حامل الإقامة المميزة، فصل بعض التابعين، من الإناث والذكور من ذوي الإعاقة ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، عبر الخدمات الذاتية، إلى جانب إتاحة إلغاء الإقامة المميزة لحاملها إلكترونياً. وفي قطاع الأعمال، أتاحت التحديثات لحاملي الإقامة المميزة من الشركاء أو المديرين في منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالعمل عبر منصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع ممارسة الأعمال التجارية وفق نظام الاستثمار. كما يمكن للمستثمرين وأصحاب المنشآت من حاملي الإقامة المميزة، الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم الموظفين السعوديين، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت الخدمات إمكانية تسجيل حامل الإقامة المميزة كموظف لدى المنشآت العامة والخاصة مباشرة عبر القنوات الرقمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يتيح العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها. كما أتاحت منصة «قوى» للمنشآت تسجيل عقود العمل الخاصة بحاملي الإقامة المميزة الأساسيين، فيما يمكن تسجيل عقود عمل التابعين عبر منصة «أجير»، بما يدعم إمكانية العمل والانتقال بين منشآت القطاع الخاص وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

تجديد التأمين واختيار الفئة المناسبة

وفي قطاع التأمين، أصبح بإمكان حاملي الإقامة المميزة استعراض بيانات التأمين الطبي من خلال تطبيق «توكلنا»، إضافة إلى تجديد التأمين الطبي لهم ولأفراد أسرهم كما يمكن للمستفيد اختيار الفئة التأمينية المناسبة من بين الفئات المتاحة، وفق حاجاته، وذلك من خلال شركة التأمين. وشملت الخدمات الجديدة، تسهيل إجراءات الإفراغ العقاري ونقل الملكية لحاملي الإقامة المميزة، من خلال منصة البورصة العقارية وكتابات العدل، إضافة إلى خدمات الإفراغ العقاري عبر منصة «ناجز»، بما يسهل إجراءات تملك العقارات. كما أتاحت الخدمات لحاملي الإقامة المميزة الانتفاع بالعقارات في المدينة المنورة من خلال مراكز كتابة العدل في المنطقة، وفق الضوابط المنظمة للانتفاع بالعقارات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتضمنت الخدمات كذلك إمكانية استخراج الرخص البلدية والعمرانية عبر منصة «بلدي» في إطار تملك العقارات، إلى جانب الاستفادة من خدمات التأجير وإدارة العقارات من خلال منصة «إيجار».

رحلات اليخوت والقوارب

في قطاع النقل، أتاحت الخدمات لحاملي الإقامة المميزة، الاستفادة من خدمات المرور عبر منصة «أبشر»، بما في ذلك إمكانية امتلاك أكثر من مركبتين ومركبات النقل وفق الأنظمة ذات العلاقة. كما يمكن نقل ملكية المركبات عبر وكالات السيارات والمعارض من خلال منصة «تم»، إلى جانب إصدار التفويض الدولي للمركبات المستأجرة من خلال مكاتب تأجير السيارات عبر المنصة. وشملت الخدمات أيضاً الاستفادة من خدمات حرس الحدود عبر منصة «زاول»، بما يتيح الحصول على تصاريح إيجار القوارب الترفيهية وإضافة الزوار إلى الرحلات على اليخوت والقوارب الخاصة. كما تسمح الخدمات لحاملي الإقامة المميزة باستيراد ما يصل إلى مركبتين سنوياً، وفق الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

استقدام العمالة المنزلية

في حزمة الخدمات الأخرى، أتاحت التحديثات لحاملي الإقامة المميزة، استقدام العمالة المنزلية عبر منصة «مساند»، إضافة إلى استعراض هوية الإقامة المميزة إلكترونياً من خلال تطبيقي «أبشر» و«توكلنا». وتأتي هذه الخدمات ضمن مسار تطوير منظومة الإقامة المميزة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المرتبطة بحاملي الإقامة المميزة، بما يشمل شؤون الأسرة والعمل والتأمين والتملك العقاري والنقل والخدمات الحكومية ذات الصلة.