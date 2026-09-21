شهدت منطقة القاهرة الجديدة حادثة مأساوية بعدما سقطت سيدة من الطابق السادس إثر خلاف حاد نشب بينها وبين زوجها، على خلفية اقتنائها هاتفًا جديدًا دون علمه وإجرائها محادثات مع أسرتها؛ وفق ما أشارت إليه التحريات الأولية.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يُفيد بسقوط السيدة من شرفة مسكنها، فانتقلت القوات على الفور إلى الموقع لفحص ملابسات الواقعة، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. فيما جرى التحفُّظ على الزوج لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب المعلومات الأولية، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الزوجين بعد اكتشاف الزوج امتلاك زوجته هاتفًا جديدًا وتواصلها مع أهلها، رغم منعه السابق لها من التواصل معهم بسبب خلافات عائلية. وتطور النقاش سريعًا إلى اعتداء انتهى بسقوط الزوجة من الشرفة في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة الاستماع إلى أقوال الزوجة والشهود، إلى جانب فحص كاميرات المبنى وملابسات السقوط، للوصول إلى الصورة الكاملة للحادث.