قالت الفنانة السورية أصالة نصري إنها مدينة لمصر وشعبها، مؤكدة أن السنوات التي عاشتها في القاهرة شكّلت جزءًا أساسيًا من مسيرتها الفنية، وأنها شعرت خلالها بأنها في بلدها تمامًا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: «أنا تربية وصناعة مصرية.. ربنا يديم مصر ويديم كل الشعب المصري»، مشيرة إلى أنها كانت تعيش في القاهرة كما لو كانت في دمشق.

وجاءت تصريحات أصالة بعد حفلها الكبير في دمشق، الذي أقيم في صالة الفيحاء الرياضية ليلة الخميس، وشهد حضور الآلاف من محبيها الذين تمايلوا على أغانيها وردّدوا كلماتها، فيما غلبت الدموع على عددٍ من الحاضرين بعد غياب دام 15 عامًا عن المسارح السورية.

وقدّمت أصالة خلال الحفل أعمالًا من ألبومها الجديد الألبوم السوري الذي يضم 14 أغنية مستوحاة من التراث المحلي لمختلف المحافظات السورية، إضافة إلى أغنية باللغة الكردية، في مشروع وصفته بأنه احتفاء بالتنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد.

وأعربت أصالة عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى بلدها، مؤكدةً أن نجاح الحفل جاء بجهود فريق واسع من محبيها ومساعديها؛ وعلى رأسهم زوجها وأخوها، مشيرة إلى أن المشروع أعاد ألوانًا غنائية ولهجات من دمشق وحلب وحوران والسويداء والساحل والجزيرة والبادية، في عمل اكتسب رمزية خاصة في بلد يحاول تجاوز انقسامات سنوات النزاع.