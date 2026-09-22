تبدأ غداً (الأربعاء)، أولى الإجازات المدرسية الرسمية لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة، بمناسبة اليوم الوطني، وتشمل الإجازة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، وتستمر يومي (الأربعاء والخميس)، لتنضم إليهما إجازة نهاية الأسبوع يومي (الجمعة والسبت)، ليصل إجمالي أيام التوقف عن الدراسة إلى أربعة أيام متصلة. ويتضمّن التقويم الدراسي للعام 1448هـ، الذي أصدرته وزارة التعليم، 6 إجازات، هي: إجازة اليوم الوطني ومدتها يومان، وإجازة الخريف 9 أيام، وإجازة منتصف العام الدراسي 9 أيام، وإجازة يوم التأسيس يومان، وإجازة عيد الفطر 16 يوماً، وإجازة عيد الأضحى المبارك 16 يوماً.