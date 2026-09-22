في اليوم الوطني السعودي، تعود «نجد شامت» من ذاكرة العرضة لتروي جانبًا من سيرة الملك عبدالعزيز ورجاله في رحلة توحيد البلاد؛ قصيدة بدأت باسم «أبو تركي»، وحملت في أبياتها نجد والسيف وكلمة التوحيد والوفاء للقائد، ثم بقيت بعد عقود من قيام المملكة جزءًا من الذاكرة الوطنية.

وتلتقي قصة القصيدة مع هوية اليوم الوطني، «عزّنا بطبعنا» في معاني الشجاعة والأصالة والهمّة؛ فخلف كلمات فهد بن دحيم مشهد تاريخي يجمع الملك عبدالعزيز وسيفه ورجاله وشاعرًا غلب مرضه ليحضر العرضة.

الدارة من الحرب إلى الفخر بالوطن

وتضع دارة الملك عبدالعزيز «نجد شامت» بين أشهر قصائد العرضة السعودية، وتوثق مطلعها: «نجد شامت لأبو تركي وخذها شيخنا».

وتشرح الدارة السياق التاريخي الذي خرجت منه القصيدة؛ فالعرضة ارتبطت بالحروب، وكانت تؤدى استعدادًا للمواجهة واحتفاءً بالانتصار، ثم تحوّلت بعد استتباب الأمن إلى تعبير عن الفرح والفخر بالوطن.

وحدّدت الدارة عناصر العرضة الرئيسة في الراية والسيف والطبول والقصيدة؛ وهي العناصر ذاتها التي تحيط بقصة «نجد شامت» والملك عبدالعزيز.

الملك يفتقد شاعر العرضة

أما المشهد الذي صنع للقصة خصوصيتها، فيحفظه الأديب عبدالله بن خميس في حديثه عن فهد بن دحيم وشعر العرضة.

كان فهد بن دحيم من رجال الملك عبدالعزيز ومن شعراء الحماسة المعروفين، ويصف ابن خميس مكانته بأنه حين يجد الجد، ويجتمع الرجال، وتقرع الطبول ويلبس السلاح، كانت الأبصار تتجه إليه والأسماع تنتظر ما سيهزج به.

وفي إحدى المناسبات غاب ابن دحيم كان مريضًا. لاحظ الملك عبدالعزيز غيابه وسأل عنه، وحين أُخبر بمرضه قال:

«ائتوني به ولو محمولًا».

وجاء ابن دحيم يغالب مرضه، وهز سيفه، ثم صدح:

«نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا

واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها». «أبو تركي» يتناول سيفه

كان «أبو تركي» هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

صورة من زمن التوحيد

وينقل عبدالله بن خميس، أن الملك عبدالعزيز اهتز للقصيدة، فتناول سيفه وجعل يتثنى بين جنده مفتخرًا مزهوًا، فازداد الجند حماسة واستجابة وفداءً.

وهنا تتجاوز «نجد شامت» حدود الشعر إلى صورة من صور زمن التوحيد: شاعر يُلقي قصيدة، والملك يتناول سيفه، والرجال يرددون، فيما تستحضر الكلمات نجد والقائد والتوحيد.

ذلك السيف الذي ظهر في مشهد العرضة كان يحمله الملك الذي قاد على مدى عقود رحلة توحيد أقاليم البلاد، حتى صدر في 1351هـ/1932م الأمر الملكي بتوحيدها تحت اسم المملكة العربية السعودية؛ وهي الذكرى التي يحتفي بها السعوديون في اليوم الوطني.

قصيدة تحمل التوحيد في أبياتها

ويضع فهد بن دحيم الملك في صدر القصيدة، ثم تتتابع صور السيف والشجاعة والتضحية والتوحيد:

نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا

واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها

لي بكت نجد العذية تهل دموعنا

بالهنادي قاصرين شوارب قومها

حِن هل العادات ومخضبين سيوفنا

والطيور الحايمة جادعين لحومها

صعبة أفعالنا لي بغاها غيرنا

وكلمة التوحيد حنّا عمار رسومها.

ثم يعود الشاعر إلى القائد:

مرخصين أرقابنا لا زهمنا شيخنا

والقبايل كلها شيخنا قيدومها. ويختم باستدعاء التاريخ:

في تواريخ العرب راسمين علومنا

وعادة الدنيا تزول وتدوم علومها. وتظهر فروق محدودة في ألفاظ القصيدة بين الروايات المطبوعة، بفعل انتقال الشعر الشعبي شفهيًا قبل تدوينه، فيما استقر مطلعها ونسبتها إلى فهد بن دحيم وقصتها مع الملك عبدالعزيز في المباحث التاريخية التي تناولتها.

مبحث تاريخي لـ«نجد شامت»

وفي كتاب «العرضة السعودية» لفهد بن عبدالعزيز الكليب وسلمان بن سالم الجمل، الصادر عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وضع الباحثان «نجد شامت لأبو تركي» ضمن مبحث القصائد المشهورة في فصل «شعر العرضة».

كما تناول الكتاب في فصل مستقل علاقة العرضة بملوك الدولة السعودية، ومن بينها العرضة في عهد الملك عبدالعزيز، ليضع القصيدة داخل سياقها التاريخي المرتبط بمرحلة التوحيد.

«عزّنا بطبعنا».. والقصيدة شاهدة

بعد 96 عامًا من إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، تبدو «نجد شامت» أبعد من قصيدة حماسية بقيت في كتب التراث.

ففي اليوم الوطني، وتحت هوية «عزّنا بطبعنا»، تستعيد القصيدة معاني الشجاعة والأصالة والهمّة في مشهد محفوظ من زمن الملك عبدالعزيز: قائد وسط رجاله، وشاعر حضر رغم مرضه، وسيف في يد الموحّد، وكلمات ترفع «أبو تركي» و«كلمة التوحيد» في صفوف العرضة.

بدأت القصة بصوت فهد بن دحيم، وحفظها عبدالله بن خميس، ووضعتها دارة الملك عبدالعزيز بين أشهر قصائد العرضة.

وبعد 96 عامًا، بقي البيت الأخير كأنه كُتب ليصف رحلة القصيدة ورحلة الوطن معًا: «وعادة الدنيا تزول وتدوم علومها».