عاقبت رابطة الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس بسبب سلوك بعض مشجعيه خلال الوقوف دقيقة حداد على وفاة أسطورة نادي إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا ساندرو ماتسولا.

صيحات وتصفيق

ورحل ماتسولا عن عالمنا السبت الماضي عن عمر ناهز 83 عاماً، وأثناء دقيقة الصمت التي سبقت مباراة يوفنتوس وأتلانتا الأخيرة في الدوري الإيطالي، سُمعت صيحات وتصفيق من مجموعة من مشجعي يوفنتوس، كما أدار بعض المشجعين ظهورهم للملعب.

غرامة 10 آلاف يورو

وقالت الرابطة في بيان، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على يوفنتوس، بداعي عدم احترام بعض مشجعيه دقيقة الصمت بالشكل اللائق.

يوفنتوس يتقبل العقوبة

ورد يوفنتوس في بيان: «لا يمكن لأي منافسة أن تبرر عدم الاحترام خلال دقيقة صمت، تكريم ذكرى من تحل ذكراهم والتكاتف في لحظات إحياء الذكرى مسؤولية مشتركة تتجاوز الولاء والألوان».