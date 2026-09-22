أعرب مدرب منتخب الكونغو كلود لوروا، عن استيائه الشديد من سلوك وكلاء اللاعبين، الذين يطمعون في الحصول على مبالغ طائلة مقابل السماح لموكليهم بالرحيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

40 ألف يورو لكل مباراة!

وقال الفرنسي لوروا، الملقب بـ«الساحر الأبيض»، في تصريحات نقلتها شبكة «RMC» الفرنسية: «بعض الوكلاء، ولن أذكر أسماء، طالبوا بمبالغ طائلة مقابل انضمام بعض اللاعبين، وعندما أقول مبالغ طائلة، أعتقد أنكم ستدركون مدى فظاعة طلبهم؛ ما يقارب 30 مليون فرنك أفريقي (40 ألف يورو تقريباً) لمجرد خوض مباراة واحدة مع المنتخب الوطني، لم أكن أعلم بوجود مثل هذه الأمور من قبل».

سماسرة الكرة «لا يرون مصلحة اللاعب»

وأضاف: «بعض اللاعبين يتلقون نصائح سيئة للغاية من وكلاء يمثلون سماسرة كرة القدم الحديثة، إنهم لا يرون مصلحة اللاعب في المقام الأول، ولا يفكرون حتى في مصلحة البلد، لأنهم غالباً ليسوا من نفس بلد اللاعب، لذا فهم لا يكترثون لجمهورية الكونغو، وكل ما يهمهم هو جني أكبر قدر ممكن من المال منه».

لورا يُهدد بالرحيل

وواصل: «أستطيع أن أؤكد لكم أمراً واحداً: في اليوم الذي أوافق فيه على منح اللاعبين ولو 100 يورو، بغض النظر عما يحصلون عليه عادةً من نفقات المباريات ومكافآت الفوز والتعادل، ولا شيء في حال الخسارة، فسأرحل فوراً».

«يجب أن يتقاضى اللاعبون رواتبهم»

واختتم حديثه قائلاً: «يجب أن يتقاضى اللاعبون رواتبهم لأنهم محترفون، ويجب توفير أفضل الظروف لهم حتى أتمكن من مطالبتهم بأعلى معايير الجودة، يجب أن تُوفر لهم أفضل الظروف حتى لا نُقدم لهم أي امتيازات».