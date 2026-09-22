أصدر نادي ريال مدريد بياناً شديد اللهجة، هاجم فيه رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» خافيير تيباس، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان تيباس قد انتقد شكاوى ريال مدريد ضد حكم مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مستخدماً عبارات مثل «تلفزيون النظام»، في إشارة إلى قناة «ريال مدريد»، إلى جانب عبارات حادة قال فيها: «عندما لا تكون قضية نيغريرا، يكون الحكم، انزعوا الغمامة عن أعينكم! العذر المعتاد لم يعد يصدقه أي شخص يتمتع بالحد الأدنى من المنطق».

وجاء تعليق تيباس في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، قال فيها: «القول إن الحكام يتم توجيههم ضد ريال مدريد يعني أنكم تعيشون في مجرة أخرى؛ فمن الأسهل الإشارة إلى وجود مؤامرة بدلاً من تفسير ما يحدث على أرض الملعب».

بيان ناري ضد تيباس

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: «رداً على التصريحات الصادرة عن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس، يرغب نادي ريال مدريد في التعبير عن التالي: يعتبر نادينا أنه من غير المقبول أن يستخدم رئيس الرابطة منصبه المؤسسي لمواصلة انتقاد ريال مدريد والهجوم عليه بالطريقة التي يقوم بها في كل تصريحاته، ومن المقلق جداً أن الشخص المسؤول عن تمثيل وحماية مصالح جميع أندية الدوري الإسباني يستمر بشكل متكرر في استهداف ريال مدريد، ما يجعل نادينا هدفاً دائماً لهجماته العلنية».

تصريح «خطير وغير مفهوم»

وأضاف البيان: «تصريحه الأخير خطير للغاية وغير مفهوم، ولا يليق بمدير مسؤول، لأنه يتحدث عن مقال لكاتب صحفي مستقل في وسيلة إعلامية رقمية، ومع ذلك، فإنه يهاجم نادينا ويقوم بتقييم إستراتيجيتنا الرياضية، وهو أمر غير مقبول تماماً وغير مسؤول».

الإضرار بصورة كرة القدم الإسبانية

وتابع: «من المدهش جداً أن يخصص رئيس الليغا وقته وقنواته الشخصية لمحاولة تشويه سمعة ريال مدريد علناً دائماً، بدلاً من العمل، انطلاقاً من مسؤولية منصبه، على تعزيز الثقة في المؤسسات التي يجب أن تضمن نزاهة المنافسة، وبهذه الطريقة، يستمر في الإضرار بصورة مسابقاتنا وكرة القدم الإسبانية على مستوى العالم».

ريال مدريد يطالب بالتغيير

واختتم البيان: «في ضوء هذا السلوك غير المناسب والمستمر بمرور الوقت، نعتقد أن مسابقة كرة القدم الاحترافية في إسبانيا تحتاج بشكل عاجل إلى قائد قادر على إدارتها وتطوير إمكاناتها بالكامل مع الالتزام الأساسي بالحيادية، نحن بحاجة إلى شخص يفهم طبيعة منصبه، لأن رئيس رابطة الدوري الإسباني ليس مالك المسابقة، بل هو مدير في خدمة الأندية التي تشكلها والتي تثق به لإدارتها، نحن الأندية بحاجة إلى شخص يخدم هذه المهمة بأمانة».