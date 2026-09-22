أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تعيينات الأطقم التحكيمية لمباراتي اليوم الافتتاحي من بطولة «خليجي الديار العربية 27»، التي تنطلق غدًا الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتستمر منافساتها حتى 6 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأسندت اللجنة إدارة المباراة التي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الكويتي إلى طاقم تحكيم بقيادة البرتغالي جواو بينيرو، ويعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، فيما يتولى القطري محمد أحمد الشمري مهمة الحكم الرابع.



ويضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) كلًا من فو مينغ من الصين وحمزة الفارق من المغرب، فيما يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكام.



وفي المباراة الثانية، التي تجمع المنتخب العراقي ونظيره العماني، أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الإماراتي عمر العلي، ويعاونه مواطناه محمد الحمادي وجاسم العلي، فيما يتولى البحريني عمار محفوظ مهمة الحكم الرابع.



كما يضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الإماراتي محمد عبيد والقطري مشاري الشمري، فيما يتولى السعودي عبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.



وتأتي هذه التعيينات ضمن منظومة تحكيمية تضم حكامًا من دول الخليج إلى جانب مشاركة دولية من المغرب والأردن والصين وهولندا والبرتغال، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني لمنظومة التحكيم في بطولات الاتحاد.



وتشهد البطولة مشاركة طاقم تحكيمي من المغرب في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، إلى جانب المشاركة الدولية من عدد من الاتحادات الأخرى، بما يعكس حرص الاتحاد على توسيع نطاق التعاون الفني والاستفادة من الخبرات التحكيمية الإقليمية والدولية.



وكان حكام البطولة قد خضعوا لمعسكر تحضيري في جدة تضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتمارين لياقة بدنية، إلى جانب تطبيقات متخصصة على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بهدف توحيد المعايير الفنية وتعزيز التنسيق بين الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو قبل انطلاق المنافسات.