أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح والمنافسات باتا جاهزين لانطلاق البطولة غداً الأربعاء.



وقال الرميحي، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (الثلاثاء) في جدة بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، إن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تواصل مع جميع القنوات الخليجية بشأن حقوق النقل التلفزيوني، إلا أن ثلاث جهات فقط اشترت الحقوق حتى موعد المؤتمر، وهي قنوات «الكأس» القطرية، وقناة «عُمان الرياضية»، ومنصة «شاشا»، مؤكداً أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام القنوات الرياضية الأخرى للحصول على حقوق نقل مباريات البطولة.



وأوضح أن قيمة حقوق النقل لم تشهد أي زيادة مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، وقال: «لا توجد زيادة في التكاليف على الحقوق، وهي نفس متطلبات حقوق خليجي 26»، متمنياً أن تحذو بقية القنوات حذو الجهات التي بادرت بشراء الحقوق، ومؤكداً حرص الاتحاد الخليجي على إتاحة البطولة لأكبر عدد ممكن من الجماهير.



وفيما يتعلق بالإقبال الجماهيري، كشف الرميحي عن تواصل الاتحاد مع الاتحادات الخليجية من أجل دعم الحضور الجماهيري وحث الجماهير على شراء التذاكر، مشيراً إلى أن الإقبال في بدايات البطولات يكون عادة أقل من المتوقع، لكنه أبدى ثقته بالجمهور في جدة، التي وصفها بأنها مدينة معروفة بعشق كرة القدم وامتلاء ملاعبها بالجماهير.



وحول أسعار تذاكر مباريات «خليجي 27»، أوضح الرميحي أن الاتحاد الخليجي نسق مع اللجنة المنظمة للبطولة وتشاور معها قبل اعتماد الأسعار، مؤكداً أن الأسعار المحددة جاءت وفق مقارنة بالبطولات الآسيوية، معتبراً أن الأسعار المعتمدة مناسبة لبطولة بهذا الحجم.



وكشف الأمين العام للاتحاد الخليجي عن تسجيل نحو 600 إعلامي لتغطية منافسات البطولة في جدة، فيما أوضح أن الإعلان عن مستضيف النسخة القادمة من كأس الخليج سيتم خلال اجتماع الاتحاد المقرر في 28 سبتمبر الجاري.



وتطرق الرميحي إلى إمكانية تطوير نظام البطولة مستقبلاً وتوسيع دائرة المشاركة، موضحاً أن كل الخيارات تبقى واردة، فيما ستشهد بطولة الخليج للناشئين تحت 17 عاماً مشاركة منتخبات من خارج منطقة الخليج، من بينها مصر والمغرب والصين، إلى جانب المنتخبات الخليجية، بينما أكد أن بطولة الرجال تحتفظ بخصوصيتها وفق توجه الاتحاد الخليجي، مع إمكانية إجراء تغييرات مستقبلية.



وتنطلق منافسات «خليجي 27» غداً الأربعاء في جدة، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس على اللقب من خلال 15 مباراة، وتستمر البطولة حتى 6 أكتوبر القادم، وتقام جميع المباريات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية «الإنماء» ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.



ويشهد اليوم الافتتاحي مباراتين ضمن المجموعة الأولى، تجمع الأولى المنتخب العراقي بنظيره العُماني عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما يلتقي المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، نظيره الكويتي عند الساعة التاسعة مساءً. وتستكمل مباريات الجولة الأولى بعد غد الخميس، بمواجهتي الإمارات واليمن، والبحرين، حامل اللقب، وقطر.